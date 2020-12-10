https://ria.ru/20201210/koyki-1588647134.html
Собянин оценил загруженность коечного фонда из-за COVID-19 в Москве
Собянин оценил загруженность коечного фонда из-за COVID-19 в Москве
Москва по загруженности коечного фонда в связи с коронавирусом находится на 70-м месте в стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:06
2020-12-10T18:06
2020-12-10T18:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569674641_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_875a6d4ec965f3de4d24659a0b99ed3e.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва по загруженности коечного фонда в связи с коронавирусом находится на 70-м месте в стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Что касается загруженности коечного фонда, если посмотреть там на сто тысяч населения, то Москва находится где-то на 70-м месте в стране", - сказал он в эфире канала "Россия 24"."На 70-м. Не на первом, не на втором, а на 70-м. Количество госпитализаций на душу в неделю не изменилось по сравнению с предыдущими, и остается стабильным", - отметил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569674641_116:0:1485:1027_1920x0_80_0_0_89f27519652ad19a01a3f46415a6800f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество