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Собянин оценил загруженность коечного фонда из-за COVID-19 в Москве

Собянин оценил загруженность коечного фонда из-за COVID-19 в Москве

Москва по загруженности коечного фонда в связи с коронавирусом находится на 70-м месте в стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:06

2020-12-10T18:06

2020-12-10T18:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва по загруженности коечного фонда в связи с коронавирусом находится на 70-м месте в стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Что касается загруженности коечного фонда, если посмотреть там на сто тысяч населения, то Москва находится где-то на 70-м месте в стране", - сказал он в эфире канала "Россия 24"."На 70-м. Не на первом, не на втором, а на 70-м. Количество госпитализаций на душу в неделю не изменилось по сравнению с предыдущими, и остается стабильным", - отметил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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