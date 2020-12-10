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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588669124.html
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 21 тысячу
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 20 964, что заметно больше, чем накануне, умерли 516 человек,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:39
2020-12-10T19:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 20 964, что заметно больше, чем накануне, умерли 516 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 16 578 человек, скончались 533 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 787 783 человек, умерли 63 082 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. По последним данным, Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания и ему грозит перевод на максимальный, третий уровень ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, лондон, в мире

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 21 тысячу

19:39 10.12.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 20 964, что заметно больше, чем накануне, умерли 516 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 16 578 человек, скончались 533 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 787 783 человек, умерли 63 082 заболевших.
В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. По последним данным, Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания и ему грозит перевод на максимальный, третий уровень ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАнглияВеликобританияЛондонВ мире
 
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