https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588669124.html

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 21 тысячу

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло почти на 21 тысячу

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 20 964, что заметно больше, чем накануне, умерли 516 человек,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:39

2020-12-10T19:39

2020-12-10T19:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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великобритания

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 20 964, что заметно больше, чем накануне, умерли 516 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 16 578 человек, скончались 533 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 787 783 человек, умерли 63 082 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. По последним данным, Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания и ему грозит перевод на максимальный, третий уровень ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, лондон, в мире