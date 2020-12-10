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Голикова: Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19
Голикова: Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19
Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:07
2020-12-10T19:07
2020-12-10T19:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы не скрываем статистику смертности и регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода ее публикуем", - сказала Голикова в ходе брифинга.Также она отметила, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии."Оперативный штаб публиковал и продолжает без изменения методологии публиковать ежедневную статистику о количестве новых случаев выявления COVID-19, а также данных о выписке выздоровевших пациентов и, к сожалению, умерших. Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Мы не скрываем статистику смертности и регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода ее публикуем", - сказала Голикова в ходе брифинга.
Также она отметила, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии.
"Оперативный штаб публиковал и продолжает без изменения методологии публиковать ежедневную статистику о количестве новых случаев выявления COVID-19, а также данных о выписке выздоровевших пациентов и, к сожалению, умерших. Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID", - сказала Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.