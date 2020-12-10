https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588661750.html

Голикова: Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19

Голикова: Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19

Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:07

2020-12-10T19:07

2020-12-10T19:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы не скрываем статистику смертности и регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода ее публикуем", - сказала Голикова в ходе брифинга.Также она отметила, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии."Оперативный штаб публиковал и продолжает без изменения методологии публиковать ежедневную статистику о количестве новых случаев выявления COVID-19, а также данных о выписке выздоровевших пациентов и, к сожалению, умерших. Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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