https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588651059.html

Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от COVID-19

Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин пообещал подумать о преференциях для привитых от коронавируса москвичей, но пока этого нет. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:22

2020-12-10T18:22

2020-12-10T18:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал подумать о преференциях для привитых от коронавируса москвичей, но пока этого нет."Что касается каких-либо преференций для тех, кто привился, ну давайте мы будем, конечно, думать над этим вопросом. Пока нет. Но когда вы придете к своему работодателю и покажете сертификат, что вы привились и безопасны для окружающих, и за самих себя в случае с ковидными больными, наверное, работодатель будет учитывать это при определении фронта работы, которым вы занимаетесь, и интенсивности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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