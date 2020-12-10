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Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от COVID-19
Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от COVID-19
Мэр столицы Сергей Собянин пообещал подумать о преференциях для привитых от коронавируса москвичей, но пока этого нет. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:22
2020-12-10T18:22
2020-12-10T18:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал подумать о преференциях для привитых от коронавируса москвичей, но пока этого нет."Что касается каких-либо преференций для тех, кто привился, ну давайте мы будем, конечно, думать над этим вопросом. Пока нет. Но когда вы придете к своему работодателю и покажете сертификат, что вы привились и безопасны для окружающих, и за самих себя в случае с ковидными больными, наверное, работодатель будет учитывать это при определении фронта работы, которым вы занимаетесь, и интенсивности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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