Путин сообщил о коронавирусе у федеральных министров
15:55 10.12.2020 (обновлено: 16:08 10.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Среди федеральных министров российского правительства сейчас есть те, кто болеет коронавирусом, они продолжают работать и из больничной палаты, и из дома, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать - и из больничной палаты, кстати говоря, и из дома. Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом", - сказал Путин в четверг на заседании президентского совета по правам человека, которое прошло по видеосвязи.
Президент отметил, что также многие руководители регионов, региональные министры лечатся по месту жительства.
"Там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, кто-то в больнице", - уточнил он.
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