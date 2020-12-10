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Путин сообщил о коронавирусе у федеральных министров
Путин сообщил о коронавирусе у федеральных министров
Среди федеральных министров российского правительства сейчас есть те, кто болеет коронавирусом, они продолжают работать и из больничной палаты, и из дома,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:55
2020-12-10T16:08
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Среди федеральных министров российского правительства сейчас есть те, кто болеет коронавирусом, они продолжают работать и из больничной палаты, и из дома, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что также многие руководители регионов, региональные министры лечатся по месту жительства."Там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, кто-то в больнице", - уточнил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин сообщил о коронавирусе у федеральных министров

15:55 10.12.2020 (обновлено: 16:08 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Среди федеральных министров российского правительства сейчас есть те, кто болеет коронавирусом, они продолжают работать и из больничной палаты, и из дома, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать - и из больничной палаты, кстати говоря, и из дома. Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом", - сказал Путин в четверг на заседании президентского совета по правам человека, которое прошло по видеосвязи.
Президент отметил, что также многие руководители регионов, региональные министры лечатся по месту жительства.
"Там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, кто-то в больнице", - уточнил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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