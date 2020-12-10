https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588615374.html

Путин сообщил о коронавирусе у федеральных министров

Путин сообщил о коронавирусе у федеральных министров

Среди федеральных министров российского правительства сейчас есть те, кто болеет коронавирусом, они продолжают работать и из больничной палаты, и из дома,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:55

2020-12-10T15:55

2020-12-10T16:08

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общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Среди федеральных министров российского правительства сейчас есть те, кто болеет коронавирусом, они продолжают работать и из больничной палаты, и из дома, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что также многие руководители регионов, региональные министры лечатся по месту жительства."Там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, кто-то в больнице", - уточнил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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