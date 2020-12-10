https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588602728.html
В США выявили более 221 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В США выявили более 221 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 221 тысячу, скончались еще 3124 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:49
2020-12-10T14:49
2020-12-10T14:49
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 221 тысячу, скончались еще 3124 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в США зарегистрированы 221 267 новых случаев заболевания COVID-19. На прошлой неделе медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.По информации университета, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели почти 69 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире