https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588563068.html

Онищенко призвал спрашивать с глав регионов за ситуацию с COVID-19

Онищенко призвал спрашивать с глав регионов за ситуацию с COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в регионах, где растет заболеваемость коронавирусом, "очевидна организационная беспомощность руководства",... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:51

2020-12-10T11:51

2020-12-10T11:51

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в регионах, где растет заболеваемость коронавирусом, "очевидна организационная беспомощность руководства", поэтому "необходимо спрашивать" с глав и разбираться в каждой ситуации отдельно.Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, трудная ситуация с пандемией коронавируса сложилась в северных регионах страны – в Карелии, Коми, Архангельской области, самые стабильные области находятся на юге. При этом в Крыму и Калининграде несколько дней фиксируют суточный максимум заражений."Пора начинать спрашивать, но не просто объявлением закрытия от Чукотки до Калининграда, а конкретным разбором роста заболеваемости в каждом регионе", - сказал Онищенко РИА Новости. Он пояснил, что в отдельных случаях "организационная беспомощность руководства регионов (где наблюдается рост заболеваемости – ред.) очевидна". По мнению Онищенко, в каждом регионе необходимо выяснять, "какой контингент болеет, как болеет, какие меры предпринимаются, как работают в очагах этих инфекций".Он полагает, что рост заболеваемости в отдельных регионах РФ "свидетельствует о том, что сезонный рост заболеваемости, который имеет все объективные предпосылки, усугубляется несоблюдением мер неспецифической профилактики со стороны прежде всего групп риска, отсутствием действенного контроля со стороны тех организаций, которым это предписано делать"."Имеются большие "ножницы" между тем, что провозглашено, и тем, что на самом деле реально реализуется, и, конечно же, попустительство со стороны региональных руководителей этих городов и тех органов, которые от имени государства этим занимается", - сказал Онищенко. По его мнению, необходимо проверить, насколько доступны средства индивидуальной защиты в населенных пунктах, губернаторы регионов должны "переходить от слов к делу" в вопросах вакцинации.Онищенко считает, что в преддверии новогодних праздников главы регионов должны определиться с форматом, в каком их будут отмечать. "И сейчас уже нужно, с учетом прогноза развития событий, принимать решения о том, в каком формате и как можно встречать эти праздники. А праздники мы все равно будем встречать. Если мы будем играть в молчанку, то будем поставлены перед фактом, что усугубит ситуацию", - заключил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588531309.html

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588419211.html

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