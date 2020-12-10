Во Всемирном банке заявили об эффективности борьбы с COVID-19 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки в защитных масках выходят у станции Московского метрополитена.
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Начало массовой вакцинации от COVID-19 в Москве и ограничительные меры показывают свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса, заявил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.
"Я хочу отметить решительные действия Москвы, департамента здравоохранения, и самое главное, - труд врачей и медицинских работников, на которых легла основная тяжесть в борьбе с пандемией коронавируса", - сказал он, выступая на онлайн-форуме организаторов здравоохранения.
"Правительство Москвы вовремя и грамотно приняло меры по сдерживанию COVID-19, и мы видим, что строгие ограничительные меры, масштабное тестирование, укрепление потенциала больниц, начало проведения массовой вакцинации показывают свою эффективность в сдерживании, распространении вируса в городе", - подчеркнул Селигманн.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.