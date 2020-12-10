https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588557485.html

Во Всемирном банке заявили об эффективности борьбы с COVID-19 в Москве

Во Всемирном банке заявили об эффективности борьбы с COVID-19 в Москве

Начало массовой вакцинации от COVID-19 в Москве и ограничительные меры показывают свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса, заявил директор... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:17

2020-12-10T11:17

2020-12-10T11:17

распространение нового коронавируса

рено селигманн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Начало массовой вакцинации от COVID-19 в Москве и ограничительные меры показывают свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса, заявил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн."Правительство Москвы вовремя и грамотно приняло меры по сдерживанию COVID-19, и мы видим, что строгие ограничительные меры, масштабное тестирование, укрепление потенциала больниц, начало проведения массовой вакцинации показывают свою эффективность в сдерживании, распространении вируса в городе", - подчеркнул Селигманн.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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