https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588556624.html

В Москве выявили 6730 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6730 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6730, Санкт-Петербурге - 3774, Подмосковье - 1351, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:14

2020-12-10T11:14

2020-12-10T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

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еврейская автономная область

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6730, Санкт-Петербурге - 3774, Подмосковье - 1351, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6730; 2. Санкт-Петербург - 3774; 3. Московская область - 1351", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 28, Ненецком и Чукотском автономных округах - по пять.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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