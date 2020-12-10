https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588556112.html

В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 27 927 случаев заболевания COVID-19 — на 1,7 тысячи больше, чем накануне. Об этом сообщил оперативный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:12

2020-12-10T11:12

2020-12-10T12:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 27 927 случаев заболевания COVID-19 — на 1,7 тысячи больше, чем накануне. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Темпы прироста ускорились до 1,1 процента. Умерли 562 пациента, выздоровели 25 877.На первом месте по числу новых заболевших — Москва (6730, почти на 1,6 тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3774), Подмосковье (1351), Нижегородская область (499), Карелия (433), Архангельская (392) и Свердловская (392) области. Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (28 случаев), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по пять).Вчера оперштаб сообщал о 26 190 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 569 126 заразившихся коронавирусом, из них 45,2 тысячи скончались, 2,033 миллиона вылечились.Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 69 миллионов, свыше полутора миллионов человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 15,3 миллиона заболевших), Индия (9,76 миллиона) и Бразилия (6,72 миллиона). Россия находится на третьем месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/mozg-1588209192.html

https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество