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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588556112.html
В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 27 927 случаев заболевания COVID-19 — на 1,7 тысячи больше, чем накануне. Об этом сообщил оперативный... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:12
2020-12-10T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 27 927 случаев заболевания COVID-19 — на 1,7 тысячи больше, чем накануне. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Темпы прироста ускорились до 1,1 процента. Умерли 562 пациента, выздоровели 25 877.На первом месте по числу новых заболевших — Москва (6730, почти на 1,6 тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3774), Подмосковье (1351), Нижегородская область (499), Карелия (433), Архангельская (392) и Свердловская (392) области. Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (28 случаев), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по пять).Вчера оперштаб сообщал о 26 190 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 569 126 заразившихся коронавирусом, из них 45,2 тысячи скончались, 2,033 миллиона вылечились.Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 69 миллионов, свыше полутора миллионов человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 15,3 миллиона заболевших), Индия (9,76 миллиона) и Бразилия (6,72 миллиона). Россия находится на третьем месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/mozg-1588209192.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 10.12.2020 (обновлено: 12:17 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали 27 927 случаев заболевания COVID-19 — на 1,7 тысячи больше, чем накануне. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Темпы прироста ускорились до 1,1 процента. Умерли 562 пациента, выздоровели 25 877.
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На первом месте по числу новых заболевших — Москва (6730, почти на 1,6 тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3774), Подмосковье (1351), Нижегородская область (499), Карелия (433), Архангельская (392) и Свердловская (392) области. Минимальный прирост наблюдается в Еврейской АО (28 случаев), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по пять).
Вчера оперштаб сообщал о 26 190 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 569 126 заразившихся коронавирусом, из них 45,2 тысячи скончались, 2,033 миллиона вылечились.
Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
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В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 69 миллионов, свыше полутора миллионов человек умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали более 15,3 миллиона заболевших), Индия (9,76 миллиона) и Бразилия (6,72 миллиона). Россия находится на третьем месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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