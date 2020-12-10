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Врач оценил вероятность повторного заболевания COVID-19
Врач оценил вероятность повторного заболевания COVID-19
Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, однако в случае действительно повторного заболевания болезнь проходит... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T05:09
2020-12-10T10:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тель-авив
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, однако в случае действительно повторного заболевания болезнь проходит легче, так как иммунная система человека уже знакома с вирусом, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.Врач отметила, что на данный момент существуют несколько десятков случаев повторного заболевания по отношению к миллионам случаев заражения в целом, и это "практически ничтожно". При этом, по ее словам, в случае действительно повторного заболевания, болезнь протекает легче."Если человек переболел коронавирусом, то по всей имеющейся на данный момент литературе второе заболевание будет проходить легче, потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела", - пояснила Гольцман.На прошлой неделе израильские СМИ сообщили о первом в стране случае смерти от повторного заражения коронавирусом. Однако по последним данным, полученным РИА Новости от представителя медицинского центра имени Хаима Шиба, в котором мужчина проходил лечение, скончавшийся пациент действительно болел коронавирусом, но пока не установлено идёт ли речь о повтором заболевании.Мужчине после того, как он болел коронавирусом летом, был сделан анализ и он оказался отрицательным. Однако, три недели назад его анализ снова оказался положительным, мужчина был доставлен в больницу, где он позднее скончался. Медицинский центр ожидает результаты анализа, которые покажут, является ли заражение повторным или же "оригинальный вирус прятался в кровотоке и затем снова появился".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324782.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тель-авив, в мире

Врач оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

05:09 10.12.2020 (обновлено: 10:14 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, однако в случае действительно повторного заболевания болезнь проходит легче, так как иммунная система человека уже знакома с вирусом, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек ещё не выздоровел после первого заболевания", - сказала Гольцман.
Врач отметила, что на данный момент существуют несколько десятков случаев повторного заболевания по отношению к миллионам случаев заражения в целом, и это "практически ничтожно". При этом, по ее словам, в случае действительно повторного заболевания, болезнь протекает легче.
"Если человек переболел коронавирусом, то по всей имеющейся на данный момент литературе второе заболевание будет проходить легче, потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела", - пояснила Гольцман.
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На прошлой неделе израильские СМИ сообщили о первом в стране случае смерти от повторного заражения коронавирусом. Однако по последним данным, полученным РИА Новости от представителя медицинского центра имени Хаима Шиба, в котором мужчина проходил лечение, скончавшийся пациент действительно болел коронавирусом, но пока не установлено идёт ли речь о повтором заболевании.
Мужчине после того, как он болел коронавирусом летом, был сделан анализ и он оказался отрицательным. Однако, три недели назад его анализ снова оказался положительным, мужчина был доставлен в больницу, где он позднее скончался. Медицинский центр ожидает результаты анализа, которые покажут, является ли заражение повторным или же "оригинальный вирус прятался в кровотоке и затем снова появился".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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