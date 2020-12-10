https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588529560.html

Врач оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Врач оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, однако в случае действительно повторного заболевания болезнь проходит... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T05:09

2020-12-10T05:09

2020-12-10T10:14

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, однако в случае действительно повторного заболевания болезнь проходит легче, так как иммунная система человека уже знакома с вирусом, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.Врач отметила, что на данный момент существуют несколько десятков случаев повторного заболевания по отношению к миллионам случаев заражения в целом, и это "практически ничтожно". При этом, по ее словам, в случае действительно повторного заболевания, болезнь протекает легче."Если человек переболел коронавирусом, то по всей имеющейся на данный момент литературе второе заболевание будет проходить легче, потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела", - пояснила Гольцман.На прошлой неделе израильские СМИ сообщили о первом в стране случае смерти от повторного заражения коронавирусом. Однако по последним данным, полученным РИА Новости от представителя медицинского центра имени Хаима Шиба, в котором мужчина проходил лечение, скончавшийся пациент действительно болел коронавирусом, но пока не установлено идёт ли речь о повтором заболевании.Мужчине после того, как он болел коронавирусом летом, был сделан анализ и он оказался отрицательным. Однако, три недели назад его анализ снова оказался положительным, мужчина был доставлен в больницу, где он позднее скончался. Медицинский центр ожидает результаты анализа, которые покажут, является ли заражение повторным или же "оригинальный вирус прятался в кровотоке и затем снова появился".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324782.html

https://ria.ru/20201210/bessonnitsa-1588526794.html

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