https://ria.ru/20201210/klarisa-1588431981.html

Кларису преследуют призраки прошлого в сиквеле "Молчания ягнят"

Кларису преследуют призраки прошлого в сиквеле "Молчания ягнят"

В Сети появился тизер сериала "Клариса" — продолжения знаменитого "Молчания ягнят". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T04:38

2020-12-10T04:38

2020-12-10T04:45

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Сети появился тизер сериала "Клариса" — продолжения знаменитого "Молчания ягнят".Главную роль агента ФБР Кларисы Старлинг сыграла Ребекка Бридс ("Древние", "Милые обманщицы").Ролик начинается с грустной музыки и спокойных кадров с лесами, реками, городом и даже канализационными туннелями, где пока ничего ужасного не происходит. Но после 30-й секунды возникает быстрое чередование воспоминаний о страшных событиях прошлого, которые до сих пор преследуют Кларису. Ей предстоит справиться с этими травмами. Лица главной героини в тизере не видно, только ее силуэт.В сериале также снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни КарпентерПремьера проекта на канале CBS состоится 11 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20201126/hopkins-1586311504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, фбр