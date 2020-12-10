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Кларису преследуют призраки прошлого в сиквеле "Молчания ягнят"
Кларису преследуют призраки прошлого в сиквеле "Молчания ягнят"
В Сети появился тизер сериала "Клариса" — продолжения знаменитого "Молчания ягнят". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:38
2020-12-10T04:38
2020-12-10T04:45
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Сети появился тизер сериала "Клариса" — продолжения знаменитого "Молчания ягнят".Главную роль агента ФБР Кларисы Старлинг сыграла Ребекка Бридс ("Древние", "Милые обманщицы").Ролик начинается с грустной музыки и спокойных кадров с лесами, реками, городом и даже канализационными туннелями, где пока ничего ужасного не происходит. Но после 30-й секунды возникает быстрое чередование воспоминаний о страшных событиях прошлого, которые до сих пор преследуют Кларису. Ей предстоит справиться с этими травмами. Лица главной героини в тизере не видно, только ее силуэт.В сериале также снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни КарпентерПремьера проекта на канале CBS состоится 11 февраля 2021 года.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, фбр
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости
. В Сети появился
тизер сериала "Клариса" — продолжения знаменитого "Молчания ягнят".
Главную роль агента ФБР Кларисы Старлинг сыграла Ребекка Бридс ("Древние", "Милые обманщицы").
Ролик начинается с грустной музыки и спокойных кадров с лесами, реками, городом и даже канализационными туннелями, где пока ничего ужасного не происходит. Но после 30-й секунды возникает быстрое чередование воспоминаний о страшных событиях прошлого, которые до сих пор преследуют Кларису. Ей предстоит справиться с этими травмами.
Лица главной героини в тизере не видно, только ее силуэт.
В сериале также снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни Карпентер
Премьера проекта на канале CBS состоится 11 февраля 2021 года.