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МИД Китая согласен с мнением Лаврова об однополярной модели мира
МИД Китая согласен с мнением Лаврова об однополярной модели мира
Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытках США возродить однополярную модель мироустройства отражают общее мнение многих членов... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:27
2020-12-10T14:27
хуа чуньин
сергей лавров
мид кнр
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытках США возродить однополярную модель мироустройства отражают общее мнение многих членов международного сообщества, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярную модель мироустройства, однако такие полюса, как Китай и Россия, "едва ли будут ему подвластны"."Точка зрения министра Лаврова относительно того, чтобы не идти на поводу однополярного мироустройства, отображает общее мнение множества стран международного сообщества", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она отметила, что все сейчас как раз видят, что политика односторонних действий и психологического террора подрывает международный порядок и принципы международных отношений, международный мир, стабильность и международная справедливость сталкиваются с реальной угрозой и серьезным вызовом."Необходимо объединяться, а не отделяться, сотрудничать, а не противостоять", - добавила представитель внешнеполитического ведомства КНР.
https://ria.ru/20201208/lavrov-1588169536.html
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хуа чуньин, сергей лавров, мид кнр, китай, сша, в мире

МИД Китая согласен с мнением Лаврова об однополярной модели мира

14:27 10.12.2020
 
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Ng Han Guan, File
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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытках США возродить однополярную модель мироустройства отражают общее мнение многих членов международного сообщества, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярную модель мироустройства, однако такие полюса, как Китай и Россия, "едва ли будут ему подвластны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 11:32
Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярную модель мира
"Точка зрения министра Лаврова относительно того, чтобы не идти на поводу однополярного мироустройства, отображает общее мнение множества стран международного сообщества", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она отметила, что все сейчас как раз видят, что политика односторонних действий и психологического террора подрывает международный порядок и принципы международных отношений, международный мир, стабильность и международная справедливость сталкиваются с реальной угрозой и серьезным вызовом.
"Необходимо объединяться, а не отделяться, сотрудничать, а не противостоять", - добавила представитель внешнеполитического ведомства КНР.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2019
3 июня 2019, 15:09
Мир не будет однополярным, как бы этого ни хотели США, уверен Володин
 
Хуа ЧуньинСергей ЛавровМИД КНРКитайСШАВ мире
 
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