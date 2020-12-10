https://ria.ru/20201210/kitay-1588597567.html

МИД Китая согласен с мнением Лаврова об однополярной модели мира

МИД Китая согласен с мнением Лаврова об однополярной модели мира

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытках США возродить однополярную модель мироустройства отражают общее мнение многих членов... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:27

2020-12-10T14:27

2020-12-10T14:27

хуа чуньин

сергей лавров

мид кнр

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытках США возродить однополярную модель мироустройства отражают общее мнение многих членов международного сообщества, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярную модель мироустройства, однако такие полюса, как Китай и Россия, "едва ли будут ему подвластны"."Точка зрения министра Лаврова относительно того, чтобы не идти на поводу однополярного мироустройства, отображает общее мнение множества стран международного сообщества", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она отметила, что все сейчас как раз видят, что политика односторонних действий и психологического террора подрывает международный порядок и принципы международных отношений, международный мир, стабильность и международная справедливость сталкиваются с реальной угрозой и серьезным вызовом."Необходимо объединяться, а не отделяться, сотрудничать, а не противостоять", - добавила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

https://ria.ru/20201208/lavrov-1588169536.html

https://ria.ru/20190603/1555216978.html

китай

сша

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хуа чуньин, сергей лавров, мид кнр, китай, сша, в мире