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https://ria.ru/20201210/kino-1588594389.html
Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
Киноиндустрия России из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, может потерять практически 23 миллиарда рублей, заявил замминистра... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:04
2020-12-10T17:16
культура
ольга любимова
новости культуры
максим ксензов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Киноиндустрия России из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, может потерять практически 23 миллиарда рублей, заявил замминистра культуры Максим Ксензов."В этом году случился форс-мажор, и отрасль может понести почти 23 миллиарда рублей убытков. Это примерно 50 процентов годового оборота. Конечно, важно в данной ситуации не растерять достигнутые достижения", - рассказал он.Согласно материалам презентации, представленной заместителем министра, эти показатели являются существенным риском для киноиндустрии и возвращения к показателям 2010 года.Также отмечается, что в условиях последствий COVID-19 киноиндустрия России столкнется с нехваткой ресурсов для нового производства, существенным снижением поступлений от ключевых каналов дистрибуции. Так, всего за пять лет возможные потери отрасли из-за коронавируса могут составить 32 миллиарда рублей. По его словам, доля российского кино на нашем рынке на данный момент составляет больше 20 процентов, что является важным показателем, который нельзя упустить."В два раза увеличили производство за последние десять лет, создали механизм прозрачного контроля в отрасли. Система статистики позволила в этом году в первую очередь обосновать и доказать необходимость государственной поддержки", - заявил он в четверг на пресс-конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".В приветственном слове к участникам заседания министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула необходимость создания условия для выхода отечественного кинематографа на новый, качественный уровень.
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ольга любимова, новости культуры, максим ксензов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии

17:04 10.12.2020 (обновлено: 17:16 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевСанитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
Санитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Киноиндустрия России из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, может потерять практически 23 миллиарда рублей, заявил замминистра культуры Максим Ксензов.
"В этом году случился форс-мажор, и отрасль может понести почти 23 миллиарда рублей убытков. Это примерно 50 процентов годового оборота. Конечно, важно в данной ситуации не растерять достигнутые достижения", - рассказал он.
Согласно материалам презентации, представленной заместителем министра, эти показатели являются существенным риском для киноиндустрии и возвращения к показателям 2010 года.
Также отмечается, что в условиях последствий COVID-19 киноиндустрия России столкнется с нехваткой ресурсов для нового производства, существенным снижением поступлений от ключевых каналов дистрибуции. Так, всего за пять лет возможные потери отрасли из-за коронавируса могут составить 32 миллиарда рублей.
По его словам, доля российского кино на нашем рынке на данный момент составляет больше 20 процентов, что является важным показателем, который нельзя упустить.
"В два раза увеличили производство за последние десять лет, создали механизм прозрачного контроля в отрасли. Система статистики позволила в этом году в первую очередь обосновать и доказать необходимость государственной поддержки", - заявил он в четверг на пресс-конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".
В приветственном слове к участникам заседания министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула необходимость создания условия для выхода отечественного кинематографа на новый, качественный уровень.
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