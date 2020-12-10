https://ria.ru/20201210/kino-1588593938.html

Netflix: Россияне в десять раз чаще смотрели фэнтези в 2020 году

Netflix: Россияне в десять раз чаще смотрели фэнтези в 2020 году

Россияне в 2020 году смотрели фэнтези в 10 раз чаще, чем годом ранее, романтические фильмы - в 3,5 раза чаще, драму и боевики - в три раза, а комедии - почти в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:51

2020-12-10T15:51

2020-12-10T15:51

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Россияне в 2020 году смотрели фэнтези в 10 раз чаще, чем годом ранее, романтические фильмы - в 3,5 раза чаще, драму и боевики - в три раза, а комедии - почти в два раза, говорится в исследовании видеосервиса Netflix."Мы пытались сбежать от реальности: мы скрывались в других мирах в компании героев из самых популярных сериалов в жанре фэнтези — "Лок и Ключ", "Проклятая", "Письмо королю". В 2020 году мы смотрели в 10 раз больше фэнтези по сравнению с прошлым годом. Боевики также придавали нам энергии и адреналина в эти нелегкие дни, поэтому в этом году просмотры картин в этом жанре выросли в три раза по сравнению с предыдущим", - говорится в документе.Драма стала самым популярным жанром в России, ее также смотрели в этом году в три раза чаще, а следом за ней – комедия с ростом около 90% за текущий год."Мы познакомились с новыми культурами: количество просмотров корейских дорам и аниме увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. <...> Мы много любили: просмотры романтических фильмов и сериалов в России в этом году выросли в три с половиной раза по сравнению с 2019 годом — самыми популярными стали "Будка поцелуев 2", "Всем парням: P.S. Я все еще люблю тебя", "Любовь гарантирована" и "Безнадежно не замужем", - отмечается в исследовании.Среди документальных фильмов наибольшей популярностью у россиян пользовались "Вот так история", "Чтобы вы поняли… Секс", "Дэвид Аттенборо. Жизнь на нашей планете" и "Социальная дилемма".Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

https://ria.ru/20201210/serial-1588565102.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix