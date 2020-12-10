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https://ria.ru/20201210/kino-1588593938.html
Netflix: Россияне в десять раз чаще смотрели фэнтези в 2020 году
Netflix: Россияне в десять раз чаще смотрели фэнтези в 2020 году
Россияне в 2020 году смотрели фэнтези в 10 раз чаще, чем годом ранее, романтические фильмы - в 3,5 раза чаще, драму и боевики - в три раза, а комедии - почти в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:51
2020-12-10T15:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Россияне в 2020 году смотрели фэнтези в 10 раз чаще, чем годом ранее, романтические фильмы - в 3,5 раза чаще, драму и боевики - в три раза, а комедии - почти в два раза, говорится в исследовании видеосервиса Netflix."Мы пытались сбежать от реальности: мы скрывались в других мирах в компании героев из самых популярных сериалов в жанре фэнтези — "Лок и Ключ", "Проклятая", "Письмо королю". В 2020 году мы смотрели в 10 раз больше фэнтези по сравнению с прошлым годом. Боевики также придавали нам энергии и адреналина в эти нелегкие дни, поэтому в этом году просмотры картин в этом жанре выросли в три раза по сравнению с предыдущим", - говорится в документе.Драма стала самым популярным жанром в России, ее также смотрели в этом году в три раза чаще, а следом за ней – комедия с ростом около 90% за текущий год."Мы познакомились с новыми культурами: количество просмотров корейских дорам и аниме увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. &lt;...&gt; Мы много любили: просмотры романтических фильмов и сериалов в России в этом году выросли в три с половиной раза по сравнению с 2019 годом — самыми популярными стали "Будка поцелуев 2", "Всем парням: P.S. Я все еще люблю тебя", "Любовь гарантирована" и "Безнадежно не замужем", - отмечается в исследовании.Среди документальных фильмов наибольшей популярностью у россиян пользовались "Вот так история", "Чтобы вы поняли… Секс", "Дэвид Аттенборо. Жизнь на нашей планете" и "Социальная дилемма".Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Netflix: Россияне в десять раз чаще смотрели фэнтези в 2020 году

15:51 10.12.2020
 
© Argent Pictures (2020)Кадр из фильма "Социальная дилемма"
Кадр из фильма Социальная дилемма - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Argent Pictures (2020)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Россияне в 2020 году смотрели фэнтези в 10 раз чаще, чем годом ранее, романтические фильмы - в 3,5 раза чаще, драму и боевики - в три раза, а комедии - почти в два раза, говорится в исследовании видеосервиса Netflix.
"Мы пытались сбежать от реальности: мы скрывались в других мирах в компании героев из самых популярных сериалов в жанре фэнтези — "Лок и Ключ", "Проклятая", "Письмо королю". В 2020 году мы смотрели в 10 раз больше фэнтези по сравнению с прошлым годом. Боевики также придавали нам энергии и адреналина в эти нелегкие дни, поэтому в этом году просмотры картин в этом жанре выросли в три раза по сравнению с предыдущим", - говорится в документе.
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Драма стала самым популярным жанром в России, ее также смотрели в этом году в три раза чаще, а следом за ней – комедия с ростом около 90% за текущий год.
"Мы познакомились с новыми культурами: количество просмотров корейских дорам и аниме увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. <...> Мы много любили: просмотры романтических фильмов и сериалов в России в этом году выросли в три с половиной раза по сравнению с 2019 годом — самыми популярными стали "Будка поцелуев 2", "Всем парням: P.S. Я все еще люблю тебя", "Любовь гарантирована" и "Безнадежно не замужем", - отмечается в исследовании.
Среди документальных фильмов наибольшей популярностью у россиян пользовались "Вот так история", "Чтобы вы поняли… Секс", "Дэвид Аттенборо. Жизнь на нашей планете" и "Социальная дилемма".
Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.
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