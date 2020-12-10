https://ria.ru/20201210/khramy-1588611008.html

Власти Петербурга: в жестких проверках храмов нет никакой необходимости

Власти Петербурга: в жестких проверках храмов нет никакой необходимости

Необходимости в жестких проверках храмов Санкт-Петербурга на соблюдение мер по COVID-19 нет, заявил журналистам руководитель ситуационного центра по вопросам... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:32

2020-12-10T15:32

2020-12-10T15:38

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Необходимости в жестких проверках храмов Санкт-Петербурга на соблюдение мер по COVID-19 нет, заявил журналистам руководитель ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.В ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях. По данным создателей "карты сопротивления", два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер. Власти пообещали усилить проверочные рейды по заведениям общепита."Все разработанные нами стандарты безопасности учитывают, в том числе, зоны действия каких-то общественных мероприятий, проводимых в церквях. К счастью, в церковных сообществах эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются. Давайте будем откровенны, как вы себе представляете Следственный комитет в церкви? Тем более что они не являются какими-то злостными нарушителями… Естественно, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет никакой необходимости", - сказал Ситов.Губернатор Петербурга Александр Беглов в минувший понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

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новости - религия и мировоззрение, александр беглов, санкт-петербург