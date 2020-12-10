Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/khospis-1588585404.html
"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств
"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств
Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:24
2020-12-10T14:56
дом с маяком
москва
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588603170_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_478167ac3281f7a7dbbefe34987593bd.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции.Работу учреждения приостанавливать не будут. Обжаловать вердикт можно в течение десяти дней. Ранее директор "Дома с маяком" Лида Мониава рассказала, что изначально на учреждение пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого количества наркотических лекарств.В итоге, по ее словам, хоспису вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", отсутствовали необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.По соответствующей статье КоАП хоспису грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением.Ситуацию взял на контроль глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявлял, что совет готов сделать все, чтобы избежать закрытия "Дома с маяком".
https://sn.ria.ru/20180716/1524725238.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Московский суд вынес приговор по делу детского хосписа "Дом с маяком"
Приостанавливать работу московского детского хосписа "Дом с маяком" суд не стал, рассказали РИА Новости в суде.
2020-12-10T13:24
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588603170_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8c68517138631c3f70c80f03c07bfb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дом с маяком, москва, общество, происшествия

"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств

13:24 10.12.2020 (обновлено: 14:56 10.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции.
Работу учреждения приостанавливать не будут. Обжаловать вердикт можно в течение десяти дней.
Ранее директор "Дома с маяком" Лида Мониава рассказала, что изначально на учреждение пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого количества наркотических лекарств.
В итоге, по ее словам, хоспису вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", отсутствовали необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.

"Лекарства никто не крал, не продавал, ими никого не убили и не причинили вреда. В нашем случае их даже не потеряли (что тоже вполне естественная ситуация). Их просто записали не до конца, или записали не по той форме, или записи не заверили", — отмечала Мониава.

По соответствующей статье КоАП хоспису грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением.
Ситуацию взял на контроль глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявлял, что совет готов сделать все, чтобы избежать закрытия "Дома с маяком".
В Доме с маяком состоялось первое обучающее занятие по уходу за детьми - РИА Новости, 1920, 16.07.2018
16 июля 2018, 20:09
В "Доме с маяком" состоялось первое обучающее занятие по уходу за детьмиВ минувшее воскресенье детский хоспис "Дом с маяком" провел занятие по массажу для родителей детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
 
Дом с маякомМоскваОбществоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Лента новостейМолния