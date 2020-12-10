https://ria.ru/20201210/khospis-1588585404.html

"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств

"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств

Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:24

2020-12-10T13:24

2020-12-10T14:56

дом с маяком

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции.Работу учреждения приостанавливать не будут. Обжаловать вердикт можно в течение десяти дней. Ранее директор "Дома с маяком" Лида Мониава рассказала, что изначально на учреждение пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого количества наркотических лекарств.В итоге, по ее словам, хоспису вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", отсутствовали необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.По соответствующей статье КоАП хоспису грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением.Ситуацию взял на контроль глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявлял, что совет готов сделать все, чтобы избежать закрытия "Дома с маяком".

https://sn.ria.ru/20180716/1524725238.html

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Московский суд вынес приговор по делу детского хосписа "Дом с маяком" Приостанавливать работу московского детского хосписа "Дом с маяком" суд не стал, рассказали РИА Новости в суде. 2020-12-10T13:24 true PT1M30S

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дом с маяком, москва, общество, происшествия