https://ria.ru/20201210/khospis-1588585404.html
"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств
"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств
Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:24
2020-12-10T13:24
2020-12-10T14:56
дом с маяком
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции.Работу учреждения приостанавливать не будут. Обжаловать вердикт можно в течение десяти дней. Ранее директор "Дома с маяком" Лида Мониава рассказала, что изначально на учреждение пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого количества наркотических лекарств.В итоге, по ее словам, хоспису вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", отсутствовали необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.По соответствующей статье КоАП хоспису грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением.Ситуацию взял на контроль глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявлял, что совет готов сделать все, чтобы избежать закрытия "Дома с маяком".
https://sn.ria.ru/20180716/1524725238.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Московский суд вынес приговор по делу детского хосписа "Дом с маяком"
Приостанавливать работу московского детского хосписа "Дом с маяком" суд не стал, рассказали РИА Новости в суде.
2020-12-10T13:24
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дом с маяком, москва, общество, происшествия
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Зюзинский суд Москвы
оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком"
на 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в инстанции.
Работу учреждения приостанавливать не будут. Обжаловать вердикт можно в течение десяти дней.
Ранее директор "Дома с маяком" Лида Мониава рассказала, что изначально на учреждение пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого количества наркотических лекарств.
В итоге, по ее словам, хоспису вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", отсутствовали необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.
"Лекарства никто не крал, не продавал, ими никого не убили и не причинили вреда. В нашем случае их даже не потеряли (что тоже вполне естественная ситуация). Их просто записали не до конца, или записали не по той форме, или записи не заверили", — отмечала Мониава.
По соответствующей статье КоАП хоспису грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением.
Ситуацию взял на контроль глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев
. Он заявлял, что совет готов сделать все, чтобы избежать закрытия "Дома с маяком".