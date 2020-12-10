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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201210/khanuka-1588651992.html
Раввин призвал евреев транслировать в соцсетях зажжение свечей на Хануку
Раввин призвал евреев транслировать в соцсетях зажжение свечей на Хануку
Транслировать зажжение праздничных ханукальных свечей в соцсетях и "распространять свет Торы", а также делать добрые дела призвал верующих президент Федерации... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:25
2020-12-10T18:25
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
сирия
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Транслировать зажжение праздничных ханукальных свечей в соцсетях и "распространять свет Торы", а также делать добрые дела призвал верующих президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."Ключевой идеей праздника является память о чуде и распространение божественного света. Но если брать шире – то эта идея является ключевой не только для праздничной недели, но и для самой миссии еврейского народа. Распространение света Торы, веры в единого бога, морально-этических основ – таково духовное назначение еврейского народа", - сказал Борода, слова которого приводится в сообщении пресс-службы ФЕОР.По его словам, добрые дела, увеличение света в мире – "задача, не имеющая гендерных, возрастных, социальных ограничений". "Напротив, у каждого из нас есть своя цель и сфера влияния. Мы должны распространять свет там, где пребываем – в своем окружении, чтобы помогать раскрытию божественного присутствия в материальном мире", - подчеркнул Борода.Также он призвал транслировать зажжение ханукальных свечей в соцсетях и так провозглашать, что "добро и свет являются целью каждого человека". "Лучшее исполнение заповеди зажигания ханукальных огней - на улице перед своим домом, и так до сих пор делают во многих религиозных районах Израиля. В реальности многоквартирных домов социальные сети выступают такими "уличными менорами", и лента воодушевлено пестрит снимками радостных огней Хануки", - пояснил раввин."Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успеха во всем! Пусть наши сердца будут всегда склонны к добрым делам и милосердным поступкам. Чтобы мы ощущали божественное присутствие в нашей жизни! Радостного праздника Хануки", - заключил Борода.
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, сирия, израиль

Раввин призвал евреев транслировать в соцсетях зажжение свечей на Хануку

18:25 10.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦеремония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве
Церемония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Транслировать зажжение праздничных ханукальных свечей в соцсетях и "распространять свет Торы", а также делать добрые дела призвал верующих президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
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"Ключевой идеей праздника является память о чуде и распространение божественного света. Но если брать шире – то эта идея является ключевой не только для праздничной недели, но и для самой миссии еврейского народа. Распространение света Торы, веры в единого бога, морально-этических основ – таково духовное назначение еврейского народа", - сказал Борода, слова которого приводится в сообщении пресс-службы ФЕОР.
По его словам, добрые дела, увеличение света в мире – "задача, не имеющая гендерных, возрастных, социальных ограничений". "Напротив, у каждого из нас есть своя цель и сфера влияния. Мы должны распространять свет там, где пребываем – в своем окружении, чтобы помогать раскрытию божественного присутствия в материальном мире", - подчеркнул Борода.
Также он призвал транслировать зажжение ханукальных свечей в соцсетях и так провозглашать, что "добро и свет являются целью каждого человека". "Лучшее исполнение заповеди зажигания ханукальных огней - на улице перед своим домом, и так до сих пор делают во многих религиозных районах Израиля. В реальности многоквартирных домов социальные сети выступают такими "уличными менорами", и лента воодушевлено пестрит снимками радостных огней Хануки", - пояснил раввин.
"Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успеха во всем! Пусть наши сердца будут всегда склонны к добрым делам и милосердным поступкам. Чтобы мы ощущали божественное присутствие в нашей жизни! Радостного праздника Хануки", - заключил Борода.
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