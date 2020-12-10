https://ria.ru/20201210/khanuka-1588612061.html

Главный раввин России рассказал о смысле празднования Хануки

Главный раввин России рассказал о смысле празднования Хануки

Главный раввин России Берл Лазар поздравил евреев с наступающим в четверг вечером одним из главных иудейских праздников - Ханукой, пожелав им не терять духовную РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:36

2020-12-10T15:36

2020-12-10T15:36

берл лазар

вячеслав володин

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил евреев с наступающим в четверг вечером одним из главных иудейских праздников - Ханукой, пожелав им не терять духовную силу, способную преодолеть любые испытания, в том числе и "коронавирусные".В этом году Хануку (праздник свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."Бог показал нам, что качество гораздо важнее количества. Малое войско победит большое, если за ним Бог. Масло из маленького горшочка будет гореть долго, если огонь зажжен с верой в Бога. Сила духа важнее силы оружия, сила веры важнее законов природы. Когда человек сталкивается с опасностью, главное – это крепость его духа и уверенность, что Бог поможет", - говорится в поздравлении Берла Лазара, которое приводит его пресс-служба,По словам раввина, это особенно актуально в нынешнем году, когда из-за эпидемии нет возможности устраивать массовые празднования. В этом году главный раввин зажжет ханукальную свечу на Театральной площади в Москве, как это делалось и до этого. Однако в этот раз это произойдет без гостей, а только в присутствии журналистов. По сути, зажигание Ханукии пройдет в удаленном режиме, уточнили в еврейской общине.Также с праздником евреев поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Дорогие друзья, поздравляю вас с началом Хануки. Сегодня праздничные свечи зажигаются во многих домах, где люди отмечают светлую Хануку – символ обновления и духовной силы. Традиции этого праздника неразрывно связаны с богатой историей и культурой еврейского народа, его религией, ценностями мира, семьи, добра и справедливости. Желаю вам здоровья и счастья", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20201210/khanuka-1588552891.html

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берл лазар, вячеслав володин, новости - религия и мировоззрение