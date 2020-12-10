https://ria.ru/20201210/khanuka-1588552891.html

Главный раввин России зажжет ханукальную свечу по случаю праздника

Главный раввин России зажжет ханукальную свечу по случаю праздника

Главный раввин России Берл Лазар в четверг, в день одного из главных иудейских праздников Ханука, зажжет по традиции первую ханукальную свечу на Театральной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:55

2020-12-10T10:55

2020-12-10T10:56

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в четверг, в день одного из главных иудейских праздников Ханука, зажжет по традиции первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве, из-за эпидемической ситуации церемония впервые пройдет без участия верующих."В 17.00 10 декабря на Театральной площади рядом с памятником Карлу Марксу главный раввин России Берл Лазар подожжет огромную менору. Это будет первая ханукальная свеча. В связи с коронавирусом мы никого не приглашаем. Более чем за 20 лет впервые это событие пройдет без участия верующих. Будут только раввин и технические службы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).Там отметили, что церемонию будут транслировать в YouTube-канале Московского Еврейского Общинного Центра (МЕОЦ), "чтобы община могла подключиться по ссылке".Обычно на Театральной площади главы общин зажигают первую свечу ханукального светильника и поздравляют евреев с праздником. Это событие проходит при большом скоплении людей и сопровождается танцами и раздачей угощений.В 2020 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по легенде, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.В праздник Хануки в Москве также стартует благотворительная акция помощи детям "Подари чудо", которую проведет Женская лига Российского еврейского конгресса (РЕК). "Цель акции - помочь тысячам детей по всей России встретить праздник, не переживая о теплой одежде, еде и лекарствах. Благотворительная организация "Женская Лига" призывает всех помочь нуждающимся, совершив настоящее чудо", - сообщили в конгрессе.Акция начнется 10 декабря и продлится до наступления 2021 года. На ее официальном сайте каждый может сделать пожертвование любого размера, получить открытку с добрым пожеланием и отправить ее себе или близкому человеку.

https://ria.ru/20191223/1562718911.html

https://ria.ru/20200904/iudei-1576778544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, российский еврейский конгресс