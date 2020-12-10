Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201210/khanuka-1588552891.html
Главный раввин России зажжет ханукальную свечу по случаю праздника
Главный раввин России зажжет ханукальную свечу по случаю праздника
Главный раввин России Берл Лазар в четверг, в день одного из главных иудейских праздников Ханука, зажжет по традиции первую ханукальную свечу на Театральной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:55
2020-12-10T10:56
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
берл лазар
российский еврейский конгресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152878/54/1528785471_0:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_b0fc282251248184f15cc58b862ec75a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в четверг, в день одного из главных иудейских праздников Ханука, зажжет по традиции первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве, из-за эпидемической ситуации церемония впервые пройдет без участия верующих."В 17.00 10 декабря на Театральной площади рядом с памятником Карлу Марксу главный раввин России Берл Лазар подожжет огромную менору. Это будет первая ханукальная свеча. В связи с коронавирусом мы никого не приглашаем. Более чем за 20 лет впервые это событие пройдет без участия верующих. Будут только раввин и технические службы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).Там отметили, что церемонию будут транслировать в YouTube-канале Московского Еврейского Общинного Центра (МЕОЦ), "чтобы община могла подключиться по ссылке".Обычно на Театральной площади главы общин зажигают первую свечу ханукального светильника и поздравляют евреев с праздником. Это событие проходит при большом скоплении людей и сопровождается танцами и раздачей угощений.В 2020 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по легенде, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.В праздник Хануки в Москве также стартует благотворительная акция помощи детям "Подари чудо", которую проведет Женская лига Российского еврейского конгресса (РЕК). "Цель акции - помочь тысячам детей по всей России встретить праздник, не переживая о теплой одежде, еде и лекарствах. Благотворительная организация "Женская Лига" призывает всех помочь нуждающимся, совершив настоящее чудо", - сообщили в конгрессе.Акция начнется 10 декабря и продлится до наступления 2021 года. На ее официальном сайте каждый может сделать пожертвование любого размера, получить открытку с добрым пожеланием и отправить ее себе или близкому человеку.
https://ria.ru/20191223/1562718911.html
https://ria.ru/20200904/iudei-1576778544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152878/54/1528785471_227:0:1876:1237_1920x0_80_0_0_47bb8c725803356913f9cf8692cbf176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, российский еврейский конгресс

Главный раввин России зажжет ханукальную свечу по случаю праздника

10:55 10.12.2020 (обновлено: 10:56 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в четверг, в день одного из главных иудейских праздников Ханука, зажжет по традиции первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве, из-за эпидемической ситуации церемония впервые пройдет без участия верующих.
"В 17.00 10 декабря на Театральной площади рядом с памятником Карлу Марксу главный раввин России Берл Лазар подожжет огромную менору. Это будет первая ханукальная свеча. В связи с коронавирусом мы никого не приглашаем. Более чем за 20 лет впервые это событие пройдет без участия верующих. Будут только раввин и технические службы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
Там отметили, что церемонию будут транслировать в YouTube-канале Московского Еврейского Общинного Центра (МЕОЦ), "чтобы община могла подключиться по ссылке".
Торжества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 23.12.2019
23 декабря 2019, 12:51Религия и мировоззрение
Берл Лазар: москвичи изменили свое отношение к Хануке
Обычно на Театральной площади главы общин зажигают первую свечу ханукального светильника и поздравляют евреев с праздником. Это событие проходит при большом скоплении людей и сопровождается танцами и раздачей угощений.
В 2020 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 10 по 18 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по легенде, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
В праздник Хануки в Москве также стартует благотворительная акция помощи детям "Подари чудо", которую проведет Женская лига Российского еврейского конгресса (РЕК). "Цель акции - помочь тысячам детей по всей России встретить праздник, не переживая о теплой одежде, еде и лекарствах. Благотворительная организация "Женская Лига" призывает всех помочь нуждающимся, совершив настоящее чудо", - сообщили в конгрессе.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 14:24Религия и мировоззрение
Раввин Борода рассказал о духовном смысле осенних еврейских праздников
Акция начнется 10 декабря и продлится до наступления 2021 года. На ее официальном сайте каждый может сделать пожертвование любого размера, получить открытку с добрым пожеланием и отправить ее себе или близкому человеку.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииБерл ЛазарРоссийский еврейский конгресс
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Лента новостейМолния