https://ria.ru/20201210/khakery-1588531563.html

Хакеры заполучили данные по вакцинам компаний Pfizer и BioNTech

Хакеры заполучили данные по вакцинам компаний Pfizer и BioNTech

Хакеры, совершившие кибератаку на агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA), получили доступ к некоторым документам по вакцине от коронавируса... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:57

2020-12-10T06:57

2020-12-10T06:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Хакеры, совершившие кибератаку на агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA), получили доступ к некоторым документам по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer, говорится в заявлении BioNTech.В среду Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что подверглось кибератаке.Агентство по лекарственным средствам ЕС в связи с пандемией коронавируса является органом, отвечающим, в частности, за изучение в Евросоюзе данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке союза.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/ispytateli-1588427647.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, москва, в мире