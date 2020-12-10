Хакеры заполучили данные по вакцинам компаний Pfizer и BioNTech
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Хакеры, совершившие кибератаку на агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA), получили доступ к некоторым документам по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer, говорится в заявлении BioNTech.
В среду Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что подверглось кибератаке.
"Сегодня (в среду – ред.) мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке, и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA", - сообщается в заявлении.
Агентство по лекарственным средствам ЕС в связи с пандемией коронавируса является органом, отвечающим, в частности, за изучение в Евросоюзе данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке союза.
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.
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