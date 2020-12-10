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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201210/kerkira-1588554162.html
Греческая митрополия проведет акции против закрытия храмов из-за COVID-19
Греческая митрополия проведет акции против закрытия храмов из-за COVID-19
Митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий распорядился проводить мирные акции протеста против закрытия церквей и запрета на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:00
2020-12-10T11:00
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
корфу
греция
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АФИНЫ, 10 дек - РИА Новости. Митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий распорядился проводить мирные акции протеста против закрытия церквей и запрета на паломничество в дни празднования покровителя острова святого Спиридона Тримифунтского - флаги на церквях будут приспущены, три раза в день будет звучать траурный звон колоколов.Торжественное празднование в честь и память Спиридонова проходит с 11 по 13 декабря. На Керкире (Корфу) хранятся мощи святителя, поклониться им в дни празднования приезжают тысячи паломников со всего мира. В этом году из-за карантина службы в храмах проходят без верующих, паломники не могут приехать.Керкирская митрополия объявила, что все службы в церквях будут совершаться за закрытыми дверями и будут транслироваться в прямом эфире интернет-телевидением митрополии."В рамках мирного протеста за исключение народа Божьего из поклонения святому, флаги в храмах в течение трех дней будут приспущены. В рамках этого же протеста колокола всех храмов будут траурно звонить трижды в день - в восемь часов утра, 12 часов дня и пять часов дня, в городе в течение трех дней, а в провинции по крайней мере в день праздника святого", - говорится в решении митрополии.В остальные часы колокольный звон будет обычным.Депутаты парламента Греции от Керкиры раскритиковали решение митрополии, однако пресс-служба митрополии посоветовала политикам не учить ее способу выражения веры, точно так же, как церковь не решает вопросы, касающиеся государства.В апреле этого года власти Греции возбуждали уголовное дело в отношении митрополита Нектария и местных чиновников за нарушение запрета на проведение религиозных служб в храмах в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Тогда в Вербное воскресенье митрополит провел службу в храме в присутствии 20 человек и причащал присутствующих.Сейчас в Греции введен всеобщий карантин до окончания рождественских праздников, которые в Греции завершаются 6 января.
https://ria.ru/20201207/lokdaun-1588031122.html
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новости - религия и мировоззрение, корфу, греция

Греческая митрополия проведет акции против закрытия храмов из-за COVID-19

11:00 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на город Керкира на греческом острове Корфу
Вид на город Керкира на греческом острове Корфу - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 10 дек - РИА Новости. Митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий распорядился проводить мирные акции протеста против закрытия церквей и запрета на паломничество в дни празднования покровителя острова святого Спиридона Тримифунтского - флаги на церквях будут приспущены, три раза в день будет звучать траурный звон колоколов.
Торжественное празднование в честь и память Спиридонова проходит с 11 по 13 декабря. На Керкире (Корфу) хранятся мощи святителя, поклониться им в дни празднования приезжают тысячи паломников со всего мира. В этом году из-за карантина службы в храмах проходят без верующих, паломники не могут приехать.
Керкирская митрополия объявила, что все службы в церквях будут совершаться за закрытыми дверями и будут транслироваться в прямом эфире интернет-телевидением митрополии.
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"В рамках мирного протеста за исключение народа Божьего из поклонения святому, флаги в храмах в течение трех дней будут приспущены. В рамках этого же протеста колокола всех храмов будут траурно звонить трижды в день - в восемь часов утра, 12 часов дня и пять часов дня, в городе в течение трех дней, а в провинции по крайней мере в день праздника святого", - говорится в решении митрополии.
В остальные часы колокольный звон будет обычным.
Депутаты парламента Греции от Керкиры раскритиковали решение митрополии, однако пресс-служба митрополии посоветовала политикам не учить ее способу выражения веры, точно так же, как церковь не решает вопросы, касающиеся государства.
В апреле этого года власти Греции возбуждали уголовное дело в отношении митрополита Нектария и местных чиновников за нарушение запрета на проведение религиозных служб в храмах в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Тогда в Вербное воскресенье митрополит провел службу в храме в присутствии 20 человек и причащал присутствующих.
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Сейчас в Греции введен всеобщий карантин до окончания рождественских праздников, которые в Греции завершаются 6 января.
 
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