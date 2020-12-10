https://ria.ru/20201210/kazaki-1588580275.html

На Кубани привлекут 7,5 тысячи казаков для присмотра за туристами

На Кубани привлекут 7,5 тысячи казаков для присмотра за туристами

В новогодние и рождественские праздники на Кубани к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысяч казаков, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:15

2020-12-10T13:15

2020-12-10T13:27

туризм

туризм

туристы

новый год

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569967524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02784cc4fc4cd702449c6946edaba9cc.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В новогодние и рождественские праздники на Кубани к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысяч казаков, сообщает TourDom.ru со ссылкой на телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Дежурства организуют на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц для того, чтобы "не допустить массовых гуляний". По словам чиновника, празднование в этом году переместится в дома и квартиры, а главная задача – обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе. В администрации края ожидают приезда около 400 тысяч туристов, из которых 350 тысяч отправятся в Сочи. При этом в регионе отменены все рождественские и новогодние массовые мероприятия с 25 декабря по 13 января, запрещены корпоративы и банкеты, а кафе и ресторанам разрешено обслуживать гостей только до 00:00.

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новый год, краснодарский край