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На Кубани привлекут 7,5 тысячи казаков для присмотра за туристами
На Кубани привлекут 7,5 тысячи казаков для присмотра за туристами
В новогодние и рождественские праздники на Кубани к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысяч казаков, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:15
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В новогодние и рождественские праздники на Кубани к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысяч казаков, сообщает TourDom.ru со ссылкой на телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Дежурства организуют на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц для того, чтобы "не допустить массовых гуляний". По словам чиновника, празднование в этом году переместится в дома и квартиры, а главная задача – обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе. В администрации края ожидают приезда около 400 тысяч туристов, из которых 350 тысяч отправятся в Сочи. При этом в регионе отменены все рождественские и новогодние массовые мероприятия с 25 декабря по 13 января, запрещены корпоративы и банкеты, а кафе и ресторанам разрешено обслуживать гостей только до 00:00.
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туризм, туристы, новый год, краснодарский край

На Кубани привлекут 7,5 тысячи казаков для присмотра за туристами

13:15 10.12.2020 (обновлено: 13:27 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
Члены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В новогодние и рождественские праздники на Кубани к охране общественного порядка привлекут более 7,5 тысяч казаков, сообщает TourDom.ru со ссылкой на телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Дежурства организуют на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц для того, чтобы "не допустить массовых гуляний".
По словам чиновника, празднование в этом году переместится в дома и квартиры, а главная задача – обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе.
В администрации края ожидают приезда около 400 тысяч туристов, из которых 350 тысяч отправятся в Сочи. При этом в регионе отменены все рождественские и новогодние массовые мероприятия с 25 декабря по 13 января, запрещены корпоративы и банкеты, а кафе и ресторанам разрешено обслуживать гостей только до 00:00.
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