Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/karta-1588595334.html
Медведев предложил дистанционно переоформлять карты пенсионерам
Медведев предложил дистанционно переоформлять карты пенсионерам
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над возможностью дистанционно переоформлять банковские карты пенсионерам и бесплатно доставлять РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:09
2020-12-10T14:09
эльвира набиуллина
дмитрий медведев
единая россия
центральный банк рф (цб рф)
андрей турчак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025668_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_b1ccae5f0af48703a9cd5371b14bdeaa.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над возможностью дистанционно переоформлять банковские карты пенсионерам и бесплатно доставлять их на дом при помощи волонтеров, а также пообещал лично позвонить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с этим предложением."Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия - это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода. Чтобы их переоформляли дистанционно, а потом бесплатно доставляли пенсионерам на дом", - сказал Медведев во время онлайн-приема граждан.Он отметил, что этим могли бы заняться коммерческие банки, поскольку это сейчас их "социальная миссия". Помочь им в этом деле могли бы волонтеры, в том числе, партийные. Медведев разъяснил, что в этом случае пенсионерам можно было бы не выходя из дома заполнить все необходимые документы, а волонтеры могли бы приехать к ним с компьютером, а потом привезти банковскую карту."Мы проработаем этот вопрос с нашими волонтерскими центрами", - прокомментировал предложение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Медведев добавил, что он обратится к руководству Центробанка с этим предложением."После нашего с вами онлайн-приема я позвоню Эльвире Сахипзадовне (Набиуллиной, главе ЦБ - ред.) и попрошу, чтобы председатель Центробанка в это включился", - заключил он.
https://ria.ru/20201130/pensii-1587041012.html
https://ria.ru/20201210/pensiya-1588585006.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025668_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_f241deec811621093f058c37a2f6ee00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльвира набиуллина, дмитрий медведев, единая россия, центральный банк рф (цб рф), андрей турчак, общество

Медведев предложил дистанционно переоформлять карты пенсионерам

14:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над возможностью дистанционно переоформлять банковские карты пенсионерам и бесплатно доставлять их на дом при помощи волонтеров, а также пообещал лично позвонить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с этим предложением.
"Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия - это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода. Чтобы их переоформляли дистанционно, а потом бесплатно доставляли пенсионерам на дом", - сказал Медведев во время онлайн-приема граждан.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 20:01
Сенатор рассказала о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре
Он отметил, что этим могли бы заняться коммерческие банки, поскольку это сейчас их "социальная миссия". Помочь им в этом деле могли бы волонтеры, в том числе, партийные. Медведев разъяснил, что в этом случае пенсионерам можно было бы не выходя из дома заполнить все необходимые документы, а волонтеры могли бы приехать к ним с компьютером, а потом привезти банковскую карту.
"Мы проработаем этот вопрос с нашими волонтерскими центрами", - прокомментировал предложение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Медведев добавил, что он обратится к руководству Центробанка с этим предложением.
"После нашего с вами онлайн-приема я позвоню Эльвире Сахипзадовне (Набиуллиной, главе ЦБ - ред.) и попрошу, чтобы председатель Центробанка в это включился", - заключил он.
Женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
13:22
Россияне смогут оформлять пенсию в банках
 
Эльвира НабиуллинаДмитрий МедведевЕдиная РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей ТурчакОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Лента новостейМолния