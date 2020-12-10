https://ria.ru/20201210/karta-1588595334.html

Медведев предложил дистанционно переоформлять карты пенсионерам

Медведев предложил дистанционно переоформлять карты пенсионерам

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над возможностью дистанционно переоформлять банковские карты пенсионерам и бесплатно доставлять РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:09

2020-12-10T14:09

2020-12-10T14:09

эльвира набиуллина

дмитрий медведев

единая россия

центральный банк рф (цб рф)

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над возможностью дистанционно переоформлять банковские карты пенсионерам и бесплатно доставлять их на дом при помощи волонтеров, а также пообещал лично позвонить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с этим предложением."Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия - это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода. Чтобы их переоформляли дистанционно, а потом бесплатно доставляли пенсионерам на дом", - сказал Медведев во время онлайн-приема граждан.Он отметил, что этим могли бы заняться коммерческие банки, поскольку это сейчас их "социальная миссия". Помочь им в этом деле могли бы волонтеры, в том числе, партийные. Медведев разъяснил, что в этом случае пенсионерам можно было бы не выходя из дома заполнить все необходимые документы, а волонтеры могли бы приехать к ним с компьютером, а потом привезти банковскую карту."Мы проработаем этот вопрос с нашими волонтерскими центрами", - прокомментировал предложение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Медведев добавил, что он обратится к руководству Центробанка с этим предложением."После нашего с вами онлайн-приема я позвоню Эльвире Сахипзадовне (Набиуллиной, главе ЦБ - ред.) и попрошу, чтобы председатель Центробанка в это включился", - заключил он.

https://ria.ru/20201130/pensii-1587041012.html

https://ria.ru/20201210/pensiya-1588585006.html

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эльвира набиуллина, дмитрий медведев, единая россия, центральный банк рф (цб рф), андрей турчак, общество