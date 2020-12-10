https://ria.ru/20201210/karantin-1588552542.html

В Киеве назвали "карантин выходного дня" украинской разработкой

В Киеве назвали "карантин выходного дня" украинской разработкой

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны, и добавил, что РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:53

2020-12-10T10:53

2020-12-10T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

украина

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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны, и добавил, что он позволил выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в стране.В стране с 14 по 30 ноября действовал "карантин выходного дня". На выходных разрешалось работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина."Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны. Он не был призван уменьшить уровень заболеваемости, его задача - стабилизировать этот уровень. Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.Премьер отметил, что введение "карантина выходного дня" было четким, по ходу ничего не менялось в течение трех недель. "Сейчас вот Латвия, кажется, на этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", - сказал Шмыгаль.Он добавил, что благодаря "карантину выходного дня" удалось выйти на плато в количестве случаев инфицирования. "Надо отметить, что карантин выходного дня в целом значительно не повлиял на экономику. Почему? Потому что в целом ВВП изменилось очень мало от него. В первую очередь потому, что был рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление всего пострадало мало. Но больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест… Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам", - сказал премьер.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 858 714 человек (12 585 за минувшие сутки), выздоровели 465 021 заболевших, летальных случаев – 14 470.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200922/kollaps-1577628845.html

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