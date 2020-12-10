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Кадыров назвал санкции США "дебилизмом"
Кадыров назвал санкции США "дебилизмом"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США против против футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова дебилизмом, добавив, что ограничения никак... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:03
2020-12-11T05:02
ахмат кадыров (политик)
великобритания
россия
санкции
рамзан кадыров
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США против против футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова дебилизмом, добавив, что ограничения никак не повлияют на республику.Ранее Штаты распространили действие "акта Магнитского" на советника Кадырова по безопасности Даниила Мартынова, вице-премьера республики Вахита Усмаева, представителя главы Чечни Зияда Сабсаби, тренера лошадей Кадырова, гражданина ОАЭ Сатиша Симара, его представителя в Европе, гражданина Германии Тимура Дугазаева, а также на фонд Ахмата Кадырова, ФК "Ахмат", промоутерскую компанию "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат", "Чеченские минеральные воды", а также "Мегастройинвест". Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними. Свои санкции также ввела Великобритания.Кадыров отметил, что не удивляется рестрикциям США и "не пугается"."Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни", — добавил он.Глава республики подчеркнул, что в сегодняшних санкциях США и Британии нет совпадений."Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики". С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее", — заявил он.Глава Чечни назвал новые санкции позорными и отметил, что они еще "аукнутся США"."Это действительно черная страница в истории этого государства", — заключил Кадыров.Сам глава республики находится под санкциями США в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года.Под британские ограничения, включающие запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали: глава республиканского МВД Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и спецотряд быстрого реагирования "Терек".
https://rsport.ria.ru/20201210/akhmat-1588671869.html
https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588504218.html
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ахмат кадыров (политик), великобритания, россия, санкции, рамзан кадыров, сша

Кадыров назвал санкции США "дебилизмом"

21:03 10.12.2020 (обновлено: 05:02 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США против против футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова дебилизмом, добавив, что ограничения никак не повлияют на республику.
Ранее Штаты распространили действие "акта Магнитского" на советника Кадырова по безопасности Даниила Мартынова, вице-премьера республики Вахита Усмаева, представителя главы Чечни Зияда Сабсаби, тренера лошадей Кадырова, гражданина ОАЭ Сатиша Симара, его представителя в Европе, гражданина Германии Тимура Дугазаева, а также на фонд Ахмата Кадырова, ФК "Ахмат", промоутерскую компанию "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат", "Чеченские минеральные воды", а также "Мегастройинвест". Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними. Свои санкции также ввела Великобритания.
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"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", — написал он Telegram.

Кадыров отметил, что не удивляется рестрикциям США и "не пугается".
"Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни", — добавил он.
Глава республики подчеркнул, что в сегодняшних санкциях США и Британии нет совпадений.
"Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики". С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее", — заявил он.
Глава Чечни назвал новые санкции позорными и отметил, что они еще "аукнутся США".
"Это действительно черная страница в истории этого государства", — заключил Кадыров.
Сам глава республики находится под санкциями США в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года.
Под британские ограничения, включающие запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали: глава республиканского МВД Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и спецотряд быстрого реагирования "Терек".
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Ахмат Кадыров (политик)ВеликобританияРоссияСанкцииРамзан КадыровСША
 
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