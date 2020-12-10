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https://ria.ru/20201210/izdanie-1588557695.html
Суд обязал "Новые известия" удалить данные о ценах в "Табакерке"
Суд обязал "Новые известия" удалить данные о ценах в "Табакерке"
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Театра Олега Табакова к "Новым известиям", обязав издание удалить из публикации на сайте информацию о якобы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:19
2020-12-10T11:41
культура
общество
владимир машков
новые известия
театр-студия олега табакова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Театра Олега Табакова к "Новым известиям", обязав издание удалить из публикации на сайте информацию о якобы взлетевших после карантина ценах на спектакль "Ревизор", следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.Иск театра, поступивший в суд в августе, связан со статьей "Полцарства за детскую сказку. Театры в Москве открылись, но цены взлетели до небес".Суд признал не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию "Табакерки" фрагмент из этой статьи, в котором говорится, что билеты на спектакль "Ревизор" с Владимиром Машковым в роли Городничего стоят от 12 тысяч до 15 тысяч рублей и что до пандемии билеты были якобы в два раза дешевле.Суд обязал электронное издание удалить данную информацию из публикации на сайте, а также в качестве опровержения опубликовать резолютивную часть решения суда после того, как оно вступит в законную силу. Это случится через месяц, если на судебный акт не будет подана апелляция.Суд также взыскал с ответчика 100 тысяч рублей компенсации репутационного вреда. В иске было заявлено требование о взыскании 1 миллиона рублей.Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался в марте 2018 года. "Табакерку" после его смерти возглавил известный актер Владимир Машков.
https://ria.ru/20190904/1558290762.html
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общество, владимир машков, новые известия, театр-студия олега табакова, олег табаков, москва, ссср

Суд обязал "Новые известия" удалить данные о ценах в "Табакерке"

11:19 10.12.2020 (обновлено: 11:41 10.12.2020)
 
© Фото : аккаунт Московский театр п/р О. Табакова в сети facebookНовое здание театра Олега Табакова в Москве
Новое здание театра Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : аккаунт Московский театр п/р О. Табакова в сети facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Театра Олега Табакова к "Новым известиям", обязав издание удалить из публикации на сайте информацию о якобы взлетевших после карантина ценах на спектакль "Ревизор", следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.
Иск театра, поступивший в суд в августе, связан со статьей "Полцарства за детскую сказку. Театры в Москве открылись, но цены взлетели до небес".
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 нваря 2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2019
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Машков: первой премьерой сезона в "Табакерке" станет спектакль "Ревизор"
Суд признал не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию "Табакерки" фрагмент из этой статьи, в котором говорится, что билеты на спектакль "Ревизор" с Владимиром Машковым в роли Городничего стоят от 12 тысяч до 15 тысяч рублей и что до пандемии билеты были якобы в два раза дешевле.
Суд обязал электронное издание удалить данную информацию из публикации на сайте, а также в качестве опровержения опубликовать резолютивную часть решения суда после того, как оно вступит в законную силу. Это случится через месяц, если на судебный акт не будет подана апелляция.
Суд также взыскал с ответчика 100 тысяч рублей компенсации репутационного вреда. В иске было заявлено требование о взыскании 1 миллиона рублей.
Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался в марте 2018 года. "Табакерку" после его смерти возглавил известный актер Владимир Машков.
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КультураОбществоВладимир МашковНовые известияТеатр-студия Олега ТабаковаОлег ТабаковМоскваСССР
 
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