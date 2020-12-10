https://ria.ru/20201210/izdanie-1588557695.html

Суд обязал "Новые известия" удалить данные о ценах в "Табакерке"

Суд обязал "Новые известия" удалить данные о ценах в "Табакерке"

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Театра Олега Табакова к "Новым известиям", обязав издание удалить из публикации на сайте информацию о якобы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:19

2020-12-10T11:19

2020-12-10T11:41

культура

общество

владимир машков

новые известия

театр-студия олега табакова

олег табаков

москва

ссср

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Театра Олега Табакова к "Новым известиям", обязав издание удалить из публикации на сайте информацию о якобы взлетевших после карантина ценах на спектакль "Ревизор", следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.Иск театра, поступивший в суд в августе, связан со статьей "Полцарства за детскую сказку. Театры в Москве открылись, но цены взлетели до небес".Суд признал не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию "Табакерки" фрагмент из этой статьи, в котором говорится, что билеты на спектакль "Ревизор" с Владимиром Машковым в роли Городничего стоят от 12 тысяч до 15 тысяч рублей и что до пандемии билеты были якобы в два раза дешевле.Суд обязал электронное издание удалить данную информацию из публикации на сайте, а также в качестве опровержения опубликовать резолютивную часть решения суда после того, как оно вступит в законную силу. Это случится через месяц, если на судебный акт не будет подана апелляция.Суд также взыскал с ответчика 100 тысяч рублей компенсации репутационного вреда. В иске было заявлено требование о взыскании 1 миллиона рублей.Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался в марте 2018 года. "Табакерку" после его смерти возглавил известный актер Владимир Машков.

https://ria.ru/20190904/1558290762.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

москва

ссср

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общество, владимир машков, новые известия, театр-студия олега табакова, олег табаков, москва, ссср