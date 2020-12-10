https://ria.ru/20201210/ispytaniya-1588684804.html

В Госдуме назвали срок завершения клинических испытаний вакцины "Урал"

В Госдуме назвали срок завершения клинических испытаний вакцины "Урал"

Клинические испытания генетической вакцины "Урал" для борьбы с COVID-19 завершатся ориентировочно через год, заявил РИА Новости в четверг депутат Госдумы, член... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T21:44

2020-12-10T21:44

2020-12-10T21:44

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Клинические испытания генетической вакцины "Урал" для борьбы с COVID-19 завершатся ориентировочно через год, заявил РИА Новости в четверг депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров.Ранее Петров сообщал, что завод "Медсинтез" в Свердловской области разрабатывает собственную вакцину от коронавируса под названием "Урал". Сейчас вакцина вышла на доклинический этап исследований на мышах, после чего "Медсинтез" будет выходить на клинические испытания. По словам Петрова, вакцина учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут возникнуть в дальнейшем."На научном уровне – да (эффективность вакцины подтверждена). Сейчас для того, чтобы провести официальное подтверждение эффективности вакцины, нужно проведение доклинических и клинических исследований. Доклинические исследования в соответствии с правилами проходят около двух месяцев. Потом отчет, потом заявление на клинические – в течение года будут примерно идти исследования. То есть примерно год уйдет на решение этой научной задачи. Но быстрее мы не умеем", - сказал Петров в ответ на вопрос, подтверждена ли уже эффективность вакцины.Он добавил, что "это будет вакцина, соответствующая международным требованиям, конкурентоспособная на мировом рынке".По словам Петрова, по проекту предусмотрена двойная вакцинация через две недели.Депутат уверен, что смысл в разработке вакцины "Урал" есть, несмотря на то, что сейчас уже в России зарегистрирована вакцина против COVID-19 "Спутник V"."Смысл есть всегда, потому что разные возрастные категории, разные методы иммунизации, разный иммунный ответ, разные побочные эффекты, индивидуальные особенности людей. Компетенции российских ученых настолько высоки, что Россия является одним из лидеров в работе по сывороткам и вакцинам. Многие страны не имеют таких компетенций. Чтобы произвести для будущих эпидемий одномоментно гигантское количество вакцин, нам нужно как можно больше производственных мощностей, которые занимаются иммунным биологическим производством", - подчеркнул Петров.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

https://ria.ru/20201130/prichina-1587026141.html

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