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Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
Компания Facebook заявила, что иски генеральных прокуроров штатов и Федеральной комиссии по торговле (FTC) являются "пересмотром истории". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:01
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Компания Facebook заявила, что иски генеральных прокуроров штатов и Федеральной комиссии по торговле (FTC) являются "пересмотром истории".Ранее генеральные прокуроры 48 американских штатов и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подали антимонопольные иски против Facebook, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Комиссия также настаивает на продаже активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp."Когда мы приобрели Instagram и WhatsApp, мы считали, что эти компании принесут большую пользу нашим пользователям Facebook, и что мы сможем помочь трансформировать во что-то еще лучше. И мы сделали", - отметила компания.Ранее члены антимонопольного подкомитета палаты представителей США пришли к выводу, что крупные американские компании Amazon, Apple, Facebook и Google прибегали к неконкурентным методам для укрепления своих позиций.В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.
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facebook, whatsapp inc., google, apple, москва, сша, в мире
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Компания Facebook заявила, что иски генеральных прокуроров штатов и Федеральной комиссии по торговле (FTC) являются "пересмотром истории".
Ранее генеральные прокуроры 48 американских штатов и Федеральная комиссия по торговле США
(FTC) подали антимонопольные иски против Facebook, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Комиссия также настаивает на продаже активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp
.
"Иски, поданные FTC и генеральными прокурорами штатов, являются пересмотром истории", - сообщается в заявлении компании.
"Когда мы приобрели Instagram и WhatsApp, мы считали, что эти компании принесут большую пользу нашим пользователям Facebook, и что мы сможем помочь трансформировать во что-то еще лучше. И мы сделали", - отметила компания.
Ранее члены антимонопольного подкомитета палаты представителей США пришли к выводу, что крупные американские компании Amazon, Apple
, Facebook и Google
прибегали к неконкурентным методам для укрепления своих позиций.
В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.