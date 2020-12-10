https://ria.ru/20201210/interny-1588578219.html
Звезда "Интернов" похвастался новой работой в Великобритании
Звезда "Интернов" похвастался новой работой в Великобритании
Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны", рассказал о новой работе в Великобритании. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:00
2020-12-10T13:00
2020-12-10T13:27
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дмитрий шаракоис
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны", рассказал о новой работе в Великобритании.Артист признался, что отправлял запросы в 95 местных агентств. Ответили из трех, но только одно предложило эксклюзивный контракт. По его словам, в феврале он без труда прошел кастинг и успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.Также Шаракоис рассказал о сотрудничестве с компанией Netflix. Он участвовал в озвучке боевика, где нужен был "английский язык, произнесенный русским человеком". Также артист рассказал, что готовится к съемкам в Шотландии."Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно", — подчеркнул актер на своем YouTube-канале.Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "Девятая рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны". Пару лет назад он переехал в Лондон.
https://ria.ru/20200531/1572235370.html
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дмитрий шаракоис, шоу-бизнес, netflix, гитис, шотландия, великобритания, лондон