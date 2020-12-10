https://ria.ru/20201210/inoagenty-1588595890.html

Путин прокомментировал закон об иностранных агентах

Путин прокомментировал закон об иностранных агентах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать, но исходить... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:13

2020-12-10T14:13

2020-12-10T14:37

валерий фадеев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать, но исходить нужно из того, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет.Путин в четверг проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи. Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая с докладом на заседании, заявил президенту о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов."Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен", - добавил президент.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей."Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность", - ответил Путин.

https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588251969.html

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валерий фадеев, владимир путин, общество