https://ria.ru/20201210/inoagenty-1588595890.html
Путин прокомментировал закон об иностранных агентах
Путин прокомментировал закон об иностранных агентах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать, но исходить... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:13
2020-12-10T14:13
2020-12-10T14:37
валерий фадеев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать, но исходить нужно из того, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет.Путин в четверг проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи. Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая с докладом на заседании, заявил президенту о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов."Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен", - добавил президент.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей."Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность", - ответил Путин.
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валерий фадеев, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать, но исходить нужно из того, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет.
Путин в четверг проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи. Глава СПЧ Валерий Фадеев
, выступая с докладом на заседании, заявил президенту о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов.
"Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространен и распространяется такая, так скажем, маркировка, связано это с чем, как докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе - мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства", - ответил Путин Фадееву.
"Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей.
"Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность", - ответил Путин.