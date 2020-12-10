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На базе Университета Иннополис создадут институт ИИ
На базе Университета Иннополис создадут институт ИИ
Первый в РФ институт искусственного интеллекта (ИИ) создан на базе Университета Иннополис; он займется ИИ-проектами в нефтегазовой, медицинской,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:13
2020-12-10T13:13
искусственный интеллект
дмитрий чернышенко
иннополис (инновационный центр)
технологии
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый в РФ институт искусственного интеллекта (ИИ) создан на базе Университета Иннополис; он займется ИИ-проектами в нефтегазовой, медицинской, микроэлектронной и ряде других отраслей, говорится в сообщении университета.В нем уточняется, что в 2019 году все проекты Университета Иннополис в области ИИ, которые он вел с 2014 года, были объединены в рамках единого центра. "С сегодняшнего дня центр и профильные лаборатории будут вести научно-исследовательскую работу и прикладные разработки в рамках института искусственного интеллекта", - говорится в сообщении."Новое подразделение российского ИТ-вуза займется научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектроники", - говорится в сообщении.Институт также займется созданием и развитием образовательных программ по искусственному интеллекту на базе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Университета Иннополис. Для разработчиков и ИТ-специалистов будут созданы курсы повышения квалификации в области data science, для индустрии — программы допобразования: ИИ для применения в промышленности, финансах, здравоохранении и других областях.Отмечается, что развитие института ИИ предполагает создание международного консорциума, в который войдут крупнейшие российские и иностранные компании.Научным руководителем нового института стал профессор, глава лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис Адил Хан, работающий над алгоритмами для человекоориентированных устройств и систем распознавания изображений.Уточняется, что объединение существующего центра и лабораторий в новый институт инициировано вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко."Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей, обозначенных президентом. Процесс внедрения цифровых инструментов активно идет в масштабах страны, а искусственный интеллект сегодня — крайне перспективное направление. Безусловно, существует серьезный запрос на высококвалифицированные кадры. И совсем недавно президент поручил внедрить курсы по искусственному интеллекту в образовательные программы", - приводятся в сообщении слова Чернышенко."Создание института по искусственному интеллекту, а также развитие обучающих программ на базе высшей школы в регионах страны позволит удовлетворить этот спрос и простимулирует процесс цифровых изменений, главная задача которых - повысить уровень и качество жизни людей", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20201204/kodeks-1587696526.html
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искусственный интеллект, дмитрий чернышенко, иннополис (инновационный центр), технологии, общество

На базе Университета Иннополис создадут институт ИИ

13:13 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоОсобая экономическая зона приобретает статус "Международной", в августе 2017 года в список был включен Шнайдер-электрик
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый в РФ институт искусственного интеллекта (ИИ) создан на базе Университета Иннополис; он займется ИИ-проектами в нефтегазовой, медицинской, микроэлектронной и ряде других отраслей, говорится в сообщении университета.
В нем уточняется, что в 2019 году все проекты Университета Иннополис в области ИИ, которые он вел с 2014 года, были объединены в рамках единого центра. "С сегодняшнего дня центр и профильные лаборатории будут вести научно-исследовательскую работу и прикладные разработки в рамках института искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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"Новое подразделение российского ИТ-вуза займется научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектроники", - говорится в сообщении.
Институт также займется созданием и развитием образовательных программ по искусственному интеллекту на базе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Университета Иннополис. Для разработчиков и ИТ-специалистов будут созданы курсы повышения квалификации в области data science, для индустрии — программы допобразования: ИИ для применения в промышленности, финансах, здравоохранении и других областях.
Отмечается, что развитие института ИИ предполагает создание международного консорциума, в который войдут крупнейшие российские и иностранные компании.
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4 декабря, 14:36
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Научным руководителем нового института стал профессор, глава лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис Адил Хан, работающий над алгоритмами для человекоориентированных устройств и систем распознавания изображений.
Уточняется, что объединение существующего центра и лабораторий в новый институт инициировано вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
"Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей, обозначенных президентом. Процесс внедрения цифровых инструментов активно идет в масштабах страны, а искусственный интеллект сегодня — крайне перспективное направление. Безусловно, существует серьезный запрос на высококвалифицированные кадры. И совсем недавно президент поручил внедрить курсы по искусственному интеллекту в образовательные программы", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
"Создание института по искусственному интеллекту, а также развитие обучающих программ на базе высшей школы в регионах страны позволит удовлетворить этот спрос и простимулирует процесс цифровых изменений, главная задача которых - повысить уровень и качество жизни людей", - добавил вице-премьер.
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Искусственный интеллектДмитрий ЧернышенкоИннополис (инновационный центр)ТехнологииОбщество
 
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