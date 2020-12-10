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Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в индийский город Элуру, где от неизвестного заболевания пострадали, по последним данным, 593... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:51
2020-12-10T08:51
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в индийский город Элуру, где от неизвестного заболевания пострадали, по последним данным, 593 человека, сообщает местный телеканал Times Now.Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.Ранее сообщалось, что для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Специалисты тестируют образцы крови, мочи заболевших, а также изучают продукты питания и пробы воды.Ранее канцелярия главного министра штата Андхра-Прадеш сообщила, что причиной загадочной болезни может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке. Вместе с тем сообщалось, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.Как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари, столицей которого является Элуру, испытывает проблемы с питьевой водой. Округ является крупнейшим экспортером риса в штате Андхра-Прадеш, и его система орошения была заложена легендарным британским инженером сэром Артуром Коттоном более века назад.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/indiya-1588203312.html
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андхра-прадеш, воз, в мире

Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни

08:51 10.12.2020
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Bikas Das
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в индийский город Элуру, где от неизвестного заболевания пострадали, по последним данным, 593 человека, сообщает местный телеканал Times Now.
Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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В Роспотребнадзоре уточнили угрозу вспышки неизвестного недуга в Индии
Ранее сообщалось, что для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Специалисты тестируют образцы крови, мочи заболевших, а также изучают продукты питания и пробы воды.
Ранее канцелярия главного министра штата Андхра-Прадеш сообщила, что причиной загадочной болезни может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке. Вместе с тем сообщалось, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.
Как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари, столицей которого является Элуру, испытывает проблемы с питьевой водой. Округ является крупнейшим экспортером риса в штате Андхра-Прадеш, и его система орошения была заложена легендарным британским инженером сэром Артуром Коттоном более века назад.
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