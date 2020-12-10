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Депутат призвал признать Greenpeace нежелательной организацией
Депутат призвал признать Greenpeace нежелательной организацией
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что Greenpeace следует признать нежелательной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:04
2020-12-10T18:04
россия
николай николаев (депутат)
госдума рф
greenpeace
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что Greenpeace следует признать нежелательной организацией, которая ведет подрывную деятельность в России."Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация. Вмешательство в законотворческий процесс, давление на органы власти, организация информационных кампаний против правительства РФ, введение в заблуждение граждан нашей страны, дискредитация механизмов принятия государственных решений, блокирование инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности, осуществляемой в четком соответствии с законодательством РФ. Что ещё нужно сделать Greenpeace, чтобы эту иностранную организацию признали нежелательной на территории нашей страны?" - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он заявил, что уже больше двух лет пытается достучаться до "разума наших ответственных чиновников". В частности, летом направлял запросы в различные правоохранительные органы, в Минюст и в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела извне.
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россия, николай николаев (депутат), госдума рф, greenpeace

Депутат призвал признать Greenpeace нежелательной организацией

18:04 10.12.2020
 
© Flickr / Howard LakeЛоготип Greenpeace
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Flickr / Howard Lake
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что Greenpeace следует признать нежелательной организацией, которая ведет подрывную деятельность в России.
"Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация. Вмешательство в законотворческий процесс, давление на органы власти, организация информационных кампаний против правительства РФ, введение в заблуждение граждан нашей страны, дискредитация механизмов принятия государственных решений, блокирование инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности, осуществляемой в четком соответствии с законодательством РФ. Что ещё нужно сделать Greenpeace, чтобы эту иностранную организацию признали нежелательной на территории нашей страны?" - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он заявил, что уже больше двух лет пытается достучаться до "разума наших ответственных чиновников". В частности, летом направлял запросы в различные правоохранительные органы, в Минюст и в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела извне.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
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РоссияНиколай Николаев (депутат)Госдума РФGreenpeace
 
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