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Депутат призвал признать Greenpeace нежелательной организацией

Депутат призвал признать Greenpeace нежелательной организацией

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что Greenpeace следует признать нежелательной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:04

2020-12-10T18:04

2020-12-10T18:04

россия

николай николаев (депутат)

госдума рф

greenpeace

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что Greenpeace следует признать нежелательной организацией, которая ведет подрывную деятельность в России."Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация. Вмешательство в законотворческий процесс, давление на органы власти, организация информационных кампаний против правительства РФ, введение в заблуждение граждан нашей страны, дискредитация механизмов принятия государственных решений, блокирование инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности, осуществляемой в четком соответствии с законодательством РФ. Что ещё нужно сделать Greenpeace, чтобы эту иностранную организацию признали нежелательной на территории нашей страны?" - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он заявил, что уже больше двух лет пытается достучаться до "разума наших ответственных чиновников". В частности, летом направлял запросы в различные правоохранительные органы, в Минюст и в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела извне.

https://ria.ru/20200720/1574594164.html

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россия, николай николаев (депутат), госдума рф, greenpeace