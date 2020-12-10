https://ria.ru/20201210/gosdepartament-1588495864.html

Зачем расисты решили разрушить Государственный департамент США

Зачем расисты решили разрушить Государственный департамент США

Беда пришла откуда не ждали: пока американские глобалисты строят планы по возвращению Вашингтона к роли мирового лидера, администрацию Байдена решили привести в РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

2020-12-10T12:44

залмай халилзад

нэнси пелоси

авторы

мнение - авторы

в мире

йельский университет

джо байден

лос-анджелес

сша

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Беда пришла откуда не ждали: пока американские глобалисты строят планы по возвращению Вашингтона к роли мирового лидера, администрацию Байдена решили привести в нерабочее состояние. Нет, не Дональд Трамп — удар наносят свои же демократы. Они хотят прислать в Госдеп настоящих комиссаров. Нет, не красных — это цвет не только большевиков, но и республиканцев, — а всех цветов начиная с черного.Обещание Джо Байдена сформировать самый разнообразный (в расовом и гендерном смысле) кабинет министров в истории США — это лишь вершина айсберга: борьба идет уже далеко не только за высшие должности. То, что министром обороны США впервые станет чернокожий — генерал Ллойд Остин, — не имеет особого значения, кроме пропагандистского. Куда важнее то, что предлагают сделать с Государственным департаментом, то есть инструментом американской внешней политики и главным лицом США на мировой арене. Это лицо сейчас неправильное — его нужно менять."Американские дипломаты должны выглядеть по-американски" — так называется статья, опубликованная на днях в Foreign Policy. Там сразу же ставится диагноз:И предлагаются конкретные меры по лечению болезни:Если вы думаете, что это просто мечты журналиста или аналитика, близкого к левому крылу Демпартии и воодушевленного успехом движения "Черные жизни важны" и победой над Трампом, то вы глубоко ошибаетесь. Это практически указания к действию, потому что текст подписан конгрессменом Карен Басс, одной из ключевых фигур в Демократической партии.Шестидесятисемилетняя Басс не просто рядовой конгрессмен от одного из округов Лос-Анджелеса (и бывший спикер калифорнийского парламента), но и глава подкомитета по Африке, глобальному здравоохранению, глобальным правам человека и международным организациям в комитете по международным делам палаты представителей США. То есть имеет прямое отношение и к работе Госдепа, который предлагает перетряхнуть. Но самое важное то, что Басс — председатель "черной фракции" в конгрессе. То есть объединения всех чернокожих демократов в американском парламенте (а это более 50 конгрессменов и два сенатора). Именно поэтому Басс рассматривали сначала как кандидата в вице-президенты, а потом ее фамилия фигурировала в шорт-листе претендентов на два министерских кресла в администрации Байдена (здравоохранения или жилищного строительства). Членом кабинета Басс так и не стала, но у нее и в конгрессе будет большое влияние. Пару лет назад ее уже выдвигали на пост спикера, так что некоторые шансы сменить Нэнси Пелоси (тоже представитель Калифорнии) на третьем по значению посту в США у нее остаются.Но уже и сейчас она может серьезнейшим образом влиять на работу американской власти, потому что текст в Foreign Policy — это лишь презентация подготовленного ей законопроекта "Представляй Америку за рубежом", который, как она надеется, будет принят палатой представителей уже до конца года. С его целями все понятно: в Госдепе очень много белых мужчин, поэтому нужно сделать так, чтобы США в странах третьего мира представляли персоны небелых рас, так им будет проще налаживать контакты с местными и вселять в них уверенность в том, что Америка — это их друг и страна равных возможностей. Тут все предельно понятно, но как же достичь этой благородной цели? Ведь дипломаты, как и военные и разведчики, — это довольно замкнутые корпорации, часто потомственные — где же взять новые, небелые кадры? Тем более что Басс обещает "расширить многообразие" в Госдепе за считанные годы, а не десятилетия? Все гениальное просто — точнее старо как мир.Ну да, это комиссары, откомандированные в МИД, только отобранные не по идеологическим принципам, как это было, например, в первом большевистском правительстве, а по расовым. Нет, конечно, Басс совсем не это имеет в виду, наверняка подразумевается, что будут привлекаться умные и высококвалифицированные специалисты из университетов, мозговых центров и различных НКО. Ну и что, что они должны будут быть непременно небелыми — вы думаете, нет чернокожих специалистов по Нигерии? Конечно, есть — вот мы и привлечем на работу в Госдепе, чтобы улучшить имидж Америки за рубежом. Кто сказал, что это расизм? Нет, это положительная дискриминация цветного населения, которому белые и так должны за триста лет эксплуатации. Ну и главное — выгода для американской внешней политики. Увидят угандийцы и сальвадорцы, лаосцы и ливийцы представителей своих народов и рас среди американских дипломатов — и сразу же проникнутся пониманием высокой миссии мирового лидерства США. А уж если в Китае сформировать американское посольство из китайцев — так Поднебесная и вовсе признает свою пятитысячелетнюю отсталость на фоне 250-летнего американского плавильного котла. Басс неслучайно цитирует Узру Зея — эта сотрудница Госдепа индийского происхождения, дослужившаяся при Обаме до исполняющего обязанности помощника госсекретаря по демократии и правам человека, в 2018 году уволилась с госслужбы, обвинив администрацию Трампа в расизме, сексизме и "исключении меньшинств из высших руководящих должностей в Государственном департаменте и посольствах за рубежом".Это ее карьере радовались сирийцы уже во время гражданской войны, а уж как бы они были довольны, если бы чернокожий лауреат Нобелевской премии мира нанес массированный ракетно-бомбовый удар по Сирии, и передать невозможно. Главное ведь, что бьют свои, такие же "небелые"... Есть в США такой дипломат, Залмай Халилзад — выходец из Афганистана, перебравшийся в США уже после окончания института. Он был даже членом американского правительства — в качестве постпреда при ООН при Буше-младшем. Но основная его специализация — Афганистан. Он преподавал в американских университетах, работал в мозговых центрах, Госдепе и Белом доме, был послом на своей родине. А в этом году в качестве спецпредставителя президента подписал от имени США договор с такими же, как он, пуштунами. Только не американскими гражданами, а талибами, ради свержения которых американцы вторглись в Афганистан в 2001-м, — договор, по которому США должны к концу весны покинуть эту горную страну, не принеся ей ничего, кроме десятков тысяч погибших афганцев. Кому полезны такие, как Халилзад, специалисты — США, Афганистану? И это притом, что Халилзад (в отличие от тех, кого наберут в Госдеп после принятия закона, продвигаемого Карен Басс) реально разбирается в проблемах Афганистана, но он служит силе, которая ослеплена идеей своей избранности, превосходства и права вершить судьбами мира. Эта сила не имеет никакого отношения ни к белым, ни к черным — более того, сейчас в тех же США черных используют для ее укрепления, как это происходит и с движением "Черные жизни важны", и с продвижением идей "демократии" и "гендерного многообразия" в мире. Дело не в том, какого цвета будет кожа у американских дипломатов, а в том, кому они будут служить и какую политику продвигать. Хотя, конечно, важны и профессиональные качества дипломатов — тут у Штатов на отдельных направлениях есть большие проблемы. Которые, впрочем, покажутся детскими после того, как на видные посты в Госдепе начнут приходить в качестве комиссаров профессорки гендерных проблем из калифорнийских университетов, пройдя "в ускоренном порядке обучение, чтобы усвоить свои обязанности и получить практические знания, абсолютно необходимые для достижения успеха в Госдепартаменте и на дипломатической службе". Так пишет Басс, успокаивая "некоторых блюстителей традиций из Госдепартамента", которые могут "посчитать такой подход ошибочным, предпочитая набирать дипломатов с начального уровня и сохранять существующие кадры", — нет, говорит она, "мы не исключаем и такой традиционный подход".Не исключают, и на том спасибо — хотя, может быть, это просто хитрая революционная уловка, попытка усыпить бдительность консервативных белых традиционалистов? Если так, то мы можем только пожелать успехов товарищу Карен Басс в ее борьбе. Ведь это же только русским агентам выгодно унижать и ослаблять Америку?

https://ria.ru/20201208/bayden-1588315127.html

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https://ria.ru/20201119/pelosi-1585277153.html

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https://ria.ru/20201204/bayden-1587768010.html

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залмай халилзад, нэнси пелоси, авторы, мнение - авторы, в мире, йельский университет, джо байден, лос-анджелес, сша