https://ria.ru/20201210/gorlov-1588511631.html

Борис Горлов: получилась инструкция о том, как обезопасить себя от RT

Борис Горлов: получилась инструкция о том, как обезопасить себя от RT

К своему 15-летию международный информационный телеканал RT выпустил ироничный ролик "Зеленая угроза" — о том, как защититься от RT-активных волн. Черно-белый... РИА Новости, 10.12.2020

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жозе моуринью

телеканал rt

дональд трамп

барак обама

интервью

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К своему 15-летию международный информационный телеканал RT выпустил ироничный ролик "Зеленая угроза" — о том, как защититься от RT-активных волн. Черно-белый ролик выполнен в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне (civil defenсe) времен холодной войны. О том, как снимался ролик и почему это актуально сегодня, рассказал руководитель службы креативных разработок RT Борис Горлов. — Как возникла идея "Зеленой угрозы"? — То, как нашим телеканалом американский и в целом западный истеблишмент все время пугает свою аудиторию, очень похоже на времена холодной войны, когда все боялись ядерного удара. От этого и оттолкнулись. Мы решили использовать стилистику американских фильмов времен холодной войны. Это так называемые civil defence films — фильмы гражданской обороны, которые показывали в школах и кинотеатрах. Они рассказывали гражданам, как вести себя в случае ядерной атаки или любой другой угрозы. Эти фильмы были построены по определенным законам, имели свою стилистику и набор клише. — Как проходила работа над роликом? Почему все выглядит так, будто ролик взят из архива? — На основе нескольких десятков фильмов мы создали шаблон, ставший основой для сценария. Получилась инструкция о том, как обезопасить себя от RT: куда бежать, где прятаться и что делать, если вы все-таки подверглись облучению RT-активными волнами.Мы старались сделать ролик максимально аутентичным: как будто его случайно нашли в военном архиве какого-нибудь американского города, оцифровали и выложили на YouTube. Мы снимали на черно-белую 16-миллиметровую пленку. Стилизовали наши плакаты под плакаты тех лет, подобрали типажи, костюмы и даже игрушки того времени. — Получилось действительно похоже на учебные фильмы времен холодной войны. Что помогло добиться такой реалистичности? — Мне кажется, помогла профессиональная работа всех, кто принимал участие в создании ролика. Внимание сценариста и режиссера к деталям, то, как оператор справился со сложной задачей съемки на пленку, блестящая работа наших продюсеров, очень специфичная работа со звуком… Музыка, интершумы, звуковые эффекты и голос диктора также были состарены. С дубляжом русской версии нам помог Гоблин. Вся графика внутри ролика имитирует титры, надписи и анимацию того времени и отчасти была сделана так, как делалась тогда. Нам удалось затащить Моуринью в Балашиху— Недавно ваша команда представила ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале RT. Он снят с применением другой технологии — дипфейк. Сложно ли работать с таким форматом? — Конечно сложно. Именно поэтому пока так мало качественных дипфейков. Это все еще довольно сырая технология. Нейросеть далеко не всесильна. К ее работе добавляется очень большая работа человека. Но я очень рад, что мы стали одними из первых, а возможно, и первыми, кто применил дипфейк в телевизионном промо. И, кстати, к 15-летию мы подготовили еще один дипфейк-ролик. Трамп там тоже есть, но не только.— Какими еще работами для RT Вы гордитесь? — Я, конечно, до сих пор люблю оба ролика, которые мы делали к десятилетию RT. Про то, какие мы ужасные пропагандисты, и фантазию о том, как пожилой Обама смотрит наш канал в 2035 году. Ролик, который мы сняли к чемпионату мира по футболу в России, мне кажется очень красивым. Ну и отдельно я горжусь тем, что для съемок одного нашего промо нам удалось затащить Жозе Моуринью в Балашиху. Будет о чем внукам рассказать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозе моуринью, телеканал rt, дональд трамп, барак обама, интервью