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Посол Германии рассчитывает на успешное завершение "Северного потока — 2"
Посол Германии рассчитывает на успешное завершение "Северного потока — 2"
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр рассчитывает, что компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", смогут принять решения, которые... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:19
2020-12-10T11:13
россия
allseas
геза андреас фон гайр
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр рассчитывает, что компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", смогут принять решения, которые приведут к успешному завершению проекта."Северный поток — 2" - это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право. Надеюсь, что компании смогут принять такие решения, которые приведут к нужному результату – успешному завершению проекта", - сказал РИА Новости посол."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201210/fortuna-1588536863.html
https://ria.ru/20201209/gazoprovod-1588436008.html
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россия, allseas, геза андреас фон гайр, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, украина, экономика

Посол Германии рассчитывает на успешное завершение "Северного потока — 2"

10:19 10.12.2020 (обновлено: 11:13 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПосол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр рассчитывает, что компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", смогут принять решения, которые приведут к успешному завершению проекта.
"Северный поток — 2" - это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право. Надеюсь, что компании смогут принять такие решения, которые приведут к нужному результату – успешному завершению проекта", - сказал РИА Новости посол.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:48
Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.
Читайте полный текст интервью >>
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 15:32
В МИД не сомневаются в завершении строительства "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasГеза Андреас фон ГайрNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияСШАУкраинаЭкономика
 
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