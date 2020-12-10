https://ria.ru/20201210/gaz-1588581043.html

"Газпром" вложит более 3,8 млрд рублей в газификацию Самарской области

"Газпром" вложит более 3,8 млрд рублей в газификацию Самарской области

ПАО "Газпром" вложит более 3,8 миллиарда рублей в развитие газоснабжения и газификации в Самарской области в 2021-2025 годах, это в 5,5 раза больше, чем в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:10

2020-12-10T13:10

2020-12-10T13:10

алексей миллер

газпром

дмитрий азаров

самарская область

волжский

сызранский район

экономика

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САМАРА, 10 дек – РИА Новости. ПАО "Газпром" вложит более 3,8 миллиарда рублей в развитие газоснабжения и газификации в Самарской области в 2021-2025 годах, это в 5,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период с 2021 по 2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 3,832 миллиарда рублей — это в 5,5 раза больше, чем в 2016-2020 годах", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями. В результате реализации этих проектов появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, а также в Самаре, среди которых резиденты развивающегося индустриального парка "Преображенка" и жители микрорайона "Южный город". Также будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.Правительство Самарской области в свою очередь обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 1,7 тысяч домовладений, семи котельных и предприятий.Азаров поблагодарил Миллера за эффективное взаимодействие с регионом, огромный вклад в развитие газификации муниципальных образований Самарской области."Газпром" и Самарская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016-2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,4%, в том числе городов — 99,1%, сельской местности — 99,5%. В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области.

https://ria.ru/20201208/sotsvyplaty-1588301936.html

https://ria.ru/20201201/vyplaty-1587230353.html

самарская область

волжский

сызранский район

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алексей миллер, газпром, дмитрий азаров, самарская область, волжский, сызранский район, экономика