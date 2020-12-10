https://ria.ru/20201210/fortuna-1588536863.html

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ

Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:48

2020-12-10T08:48

2020-12-10T09:34

россия

северный поток — 2

балтийское море

росток

германия

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на восток в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст. Это следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) при этом 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019-го ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна".

https://ria.ru/20201208/gazoprovod-1588129920.html

россия

балтийское море

росток

германия

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россия, северный поток — 2, балтийское море, росток, германия, экономика