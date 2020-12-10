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Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:48
2020-12-10T09:34
россия
северный поток — 2
балтийское море
росток
германия
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на восток в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст. Это следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) при этом 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019-го ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна".
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россия
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россия, северный поток — 2, балтийское море, росток, германия, экономика

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ

08:48 10.12.2020 (обновлено: 09:34 10.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на восток в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст.
Это следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.
Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) при этом 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 03:02
Эксперт назвал "реальную жертву" борьбы США с "Северным потоком — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019-го ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореРостокГерманияЭкономика
 
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