Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:48 10.12.2020 (обновлено: 09:34 10.12.2020)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на восток в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст.
Это следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.
Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) при этом 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019-го ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"