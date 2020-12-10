https://ria.ru/20201210/finansirovanie-1588648515.html

Корпорация МСП поддержит инвестпроекты в Калининградской области

Корпорация МСП поддержит инвестпроекты в Калининградской области

Корпорация МСП готова оказать финансовую поддержку четырем инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса в Калининградской области, сообщил генеральный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:13

2020-12-10T18:13

2020-12-10T18:13

корпорация мсп

мсп банк

калининградская область

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Корпорация МСП готова оказать финансовую поддержку четырем инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса в Калининградской области, сообщил генеральный директор корпорации Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.По его словам, общий объем инвестиций в проекты может составить более 330 миллионов рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание около 70 новых рабочих мест."Четыре одобренных сегодня проекта свидетельствуют о системности взаимодействия Корпорации и региональных властей в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса. Проекты охватывают разные сферы деятельности, что свидетельствует о высоком уровне диверсификации сферы МСП в регионе", - отметил Браверман.Так, компания "Иск Балтюрсервис" планирует привлечь финансирование для покупки и модернизации действующей гостиницы в Калининграде. ООО "Севик" презентовала проект по открытию сети пекарен. Также рассматривались проекты по строительству фермерского комплекса и развитию торговой сети детских и спортивных товаров.Три проекта из четырех рассматриваются МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП. Сегодня в структуре кредитного портфеля МСП Банка в Калининградской области преобладают субъекты МСП в сфере промышленного производства (около 70%) и услуг (более 20%), уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201209/kredit-1588389921.html

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корпорация мсп, мсп банк, калининградская область