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Борьба Facebook с властями США ничем не закончится, уверен эксперт
Борьба Facebook с властями США ничем не закончится, уверен эксперт
Борьба Facebook с властями США, скорее всего, ничем не закончится, компания будет готовить защиту, но ее не закроют, считает завотделом гражданского... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:08
2020-12-10T11:08
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Борьба Facebook с властями США, скорее всего, ничем не закончится, компания будет готовить защиту, но ее не закроют, считает завотделом гражданского законодательства иностранных государств Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Наталья Семилютина.Ранее генеральные прокуроры 48 американских штатов и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подали антимонопольные иски против Facebook, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Комиссия также настаивает на продаже активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp. Facebook в свою очередь заявила, что иски генеральных прокуроров штатов и Федеральной комиссии по торговле (FTC) являются "пересмотром истории"."Происходит серьезная напряженная борьба. Facebook политически не безразличен, не нейтрален. Он заблокировал господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и прочее. Социальные сети – это неоднозначная сила, они используют влияние, которое зачастую носит не рыночный характер. Потому что антимонопольное законодательство направлено на поддержание баланса рыночных отношений. Ситуация исключительно политизированная, мы фактически говорим о политической борьбе. Компания будет готовить свою позицию, надо анализировать, работать с материалами", - сказала эксперт в беседе с РИА новости."Я думаю, что, скорее всего, это ничем не закончится. Потому что это борьба нанайских мальчиков - кто кого напугает. Для нас как для пользователей это ничего не даст. Facebook никто не закроет, Трампа не посадят в тюрьму за злоупотребление своим положением", - резюмировала она.В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.
https://ria.ru/20201210/iski-1588533848.html
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facebook, whatsapp inc., google, apple, сша, в мире

Борьба Facebook с властями США ничем не закончится, уверен эксперт

11:08 10.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Борьба Facebook с властями США, скорее всего, ничем не закончится, компания будет готовить защиту, но ее не закроют, считает завотделом гражданского законодательства иностранных государств Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Наталья Семилютина.
Ранее генеральные прокуроры 48 американских штатов и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подали антимонопольные иски против Facebook, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Комиссия также настаивает на продаже активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp. Facebook в свою очередь заявила, что иски генеральных прокуроров штатов и Федеральной комиссии по торговле (FTC) являются "пересмотром истории".
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:01
Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
"Происходит серьезная напряженная борьба. Facebook политически не безразличен, не нейтрален. Он заблокировал господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и прочее. Социальные сети – это неоднозначная сила, они используют влияние, которое зачастую носит не рыночный характер. Потому что антимонопольное законодательство направлено на поддержание баланса рыночных отношений. Ситуация исключительно политизированная, мы фактически говорим о политической борьбе. Компания будет готовить свою позицию, надо анализировать, работать с материалами", - сказала эксперт в беседе с РИА новости.
"Я думаю, что, скорее всего, это ничем не закончится. Потому что это борьба нанайских мальчиков - кто кого напугает. Для нас как для пользователей это ничего не даст. Facebook никто не закроет, Трампа не посадят в тюрьму за злоупотребление своим положением", - резюмировала она.
В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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