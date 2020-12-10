Лукашевич призвал СЕ реагировать на гонения на русский язык
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике и на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине.
Выступая на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ, Лукашевич подчеркнул, что на фоне пандемии особенно недопустимы зажим свободы СМИ, языковых, образовательных и религиозных прав национальных общин.
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"Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике, где продолжает существовать постыдный статус "неграждан", а также на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине. Надеемся, что и комиссар Совета Европы по правам человека будет должным образом работать на этом направлении. Важно отслеживать ход исполнения рекомендаций по выправлению дискриминационного характера уже принятых актов и приведению их в соответствие с обязательствами государств-участников в рамках ОБСЕ. В значительной степени это касается Украины", - заявил Лукашевич в ответ на выступление генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Позднее, 16 января 2020 года, парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода к обучению на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019-2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.