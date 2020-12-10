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Лукашевич призвал СЕ реагировать на гонения на русский язык
Лукашевич призвал СЕ реагировать на гонения на русский язык
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:16
2020-12-10T14:16
мария пейчинович-бурич
обсе
прибалтика
александр лукашевич
верховная рада украины
совет европы
латвия
украина
в мире
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике и на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине.Выступая на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ, Лукашевич подчеркнул, что на фоне пандемии особенно недопустимы зажим свободы СМИ, языковых, образовательных и религиозных прав национальных общин."Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике, где продолжает существовать постыдный статус "неграждан", а также на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине. Надеемся, что и комиссар Совета Европы по правам человека будет должным образом работать на этом направлении. Важно отслеживать ход исполнения рекомендаций по выправлению дискриминационного характера уже принятых актов и приведению их в соответствие с обязательствами государств-участников в рамках ОБСЕ. В значительной степени это касается Украины", - заявил Лукашевич в ответ на выступление генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Позднее, 16 января 2020 года, парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода к обучению на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019-2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20201205/ukraina-1587818550.html
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мария пейчинович-бурич, обсе, прибалтика, александр лукашевич, верховная рада украины, совет европы, латвия, украина, в мире

Лукашевич призвал СЕ реагировать на гонения на русский язык

14:16 10.12.2020
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике и на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине.
Выступая на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ, Лукашевич подчеркнул, что на фоне пандемии особенно недопустимы зажим свободы СМИ, языковых, образовательных и религиозных прав национальных общин.
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"Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике, где продолжает существовать постыдный статус "неграждан", а также на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине. Надеемся, что и комиссар Совета Европы по правам человека будет должным образом работать на этом направлении. Важно отслеживать ход исполнения рекомендаций по выправлению дискриминационного характера уже принятых актов и приведению их в соответствие с обязательствами государств-участников в рамках ОБСЕ. В значительной степени это касается Украины", - заявил Лукашевич в ответ на выступление генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Позднее, 16 января 2020 года, парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода к обучению на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019-2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.
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Мария Пейчинович-БуричОБСЕПрибалтикаАлександр ЛукашевичВерховная Рада УкраиныСовет ЕвропыЛатвияУкраинаВ мире
 
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