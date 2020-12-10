https://ria.ru/20201210/elektorat-1588626766.html

"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ

"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ

Электоральная поддержка "Единой России" в течение года сохраняет стабильность, более трети россиян, или 39% считают, что она оказывает положительное влияние на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:42

2020-12-10T16:42

2020-12-10T16:42

михаил мамонов

вциом

единая россия

общество

политика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Электоральная поддержка "Единой России" в течение года сохраняет стабильность, более трети россиян, или 39% считают, что она оказывает положительное влияние на политическую жизнь страны, но при этом от партии ждут решения проблем здравоохранения и экономической поддержки, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Данные одного из последних репрезентативных опросов россиян, проведенного в первых числах декабря, зафиксировали показатель электоральной поддержки "Единой России", готовности за нее проголосовать на уровне 32%."Это примерно столько же, сколько за три другие парламентские партии. Надо сказать, что показатель в 32% это стабильный показатель, стабильный уровень, в течение этого года мы фиксировали незначительные колебания, но они, как правило, не превышали погрешностей исследования, поэтому мы можем говорить о сформированности и стабильности электоральных позиций на конец текущего года", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему: "Единая Россия" накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты" в МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что принципиальным и самым важным пунктом поддержки партии, положительного отношения к ней для россиян является ее масштаб."Ее признавали ведущей, самой многочисленной, самой значительной партией на электоральном пространстве. На втором месте оказалось то, что партия поддерживает президента и реализует его курс. На третьем в целом одобрение политической позиции партии. И на четвертом такая важная характеристика, как стабильность и надежность", - сказал Мамонов.По его словам, партию критикуют за персональный состав, точнее стереотипные представления о персональном составе."Три базовые характеристики негативные, это олигархи, много чиновников, карьеристов, которые свидетельствуют в какой-то степени о деморализации состава", - отметил он.В качестве достижения партии респонденты назвали обеспечение стабильности в стране в различных вариациях и реализацию социальных программ. А в числе промахов также социальную программу: пенсионную реформу, недостаточную борьбу с бедностью."Какое представление об электорате партии сложилось? На первом месте это патриоты, патриотически настроенные граждане приоритетно голосуют, по мнению россиян, за эту партию. На втором месте оказались бюджетники и на третьем пенсионеры. Надо сказать, что пенсионеры действительно являются самой массовой группой электоральной поддержки ЕР", - рассказал Мамонов.Он добавил, что преобладает мнение, что за партию голосуют чаще сторонники стабильности."Сторонников перемен было всего 11%, которые голосуют за партию. По мнению 68% россиян, за партию голосуют приоритетно сторонники стабильности. Посмотрели, какое влияние оказывает партия на политическую жизнь в стране. Преобладающая точка зрения - положительное влияние, 39% заявили о положительном влиянии, об отрицательном 26%", - сообщил он.Среди одобряющих деятельность президента 60% заявили о том, что партия оказывает положительное влияние на жизнь страны, среди противников, не одобряющих деятельность, преобладает мнение, что партия оказывает скорее отрицательное влияние."Всегда фиксируем жесткую корреляцию между сторонниками ЕР и теми, кто одобряет деятельность президента", - пояснил Мамонов.По озвученным данным, люди ждут от партии преодоления дистанции между деятельностью партии и населением. На втором месте оказалась проблема здравоохранения."То есть, россияне приоритетно ожидают, что партия в ближайшее время сфокусирует свои усилия на решении проблем здравоохранения. И третья группа запросов связана с повышением уровня жизни населения. Речь идет о запросах на экономическое развитие, экономическую поддержку населения и решение экономических проблем", - резюмировал он.

https://ria.ru/20201022/rossiya-1580950395.html

https://ria.ru/20201204/opros-1587625901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/er-1587122218.html

https://ria.ru/20201202/vybory-1587314491.html

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михаил мамонов, вциом, единая россия, общество, политика