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Платежная система "Мир" провела первые операции в Южной Корее
Платежная система "Мир" провела первые операции в Южной Корее
Российская национальная платежная система "Мир" провела первые пилотные операции по картам в Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd.,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:52
2020-12-10T15:02
владимир комлев
москва
южная корея
сеул
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская национальная платежная система "Мир" провела первые пилотные операции по картам в Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd., сообщила пресс-служба платежной системы.Совместный проект был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно. Отмечается, что BC Card планирует завершить всю необходимую подготовку и приступить к раскрытию сети банкоматов и POS-терминалов для приема карт "Мир" уже в первом квартале 2021 года. После того, как все работы будут завершены, держатели карт "Мир" смогут пользоваться своими картами в устройствах, обновленных BC Card."Сегодня были проведены первые пилотные операции по карте "Мир" в сети крупнейшего игрока на рынке платежных услуг в Южной Корее, нашего партнера BC Card Co. Ltd. Южная Корея является важным экономическим партнером России, и мы продолжим работать над тем, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации и возобновления перелетов между Москвой и Сеулом держатели карт смогли начать пользоваться "Миром" в этой стране во время своих деловых и туристических поездок", - прокомментировал гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.Участниками платежной системы "Мир" являются 265 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Выпуском карт "Мир" занимается 151 банк, выдано уже более 89 миллионов карт. Карты "Мир" принимаются в десяти зарубежных странах: Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Турции и Вьетнаме. Держатели карт могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров платежной системы, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и другое.
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владимир комлев, москва, южная корея, сеул, экономика

Платежная система "Мир" провела первые операции в Южной Корее

12:52 10.12.2020 (обновлено: 15:02 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд национальной платёжной карты мир на Петербургском международном экономическом форуме 2017
Стенд национальной платёжной карты мир на Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская национальная платежная система "Мир" провела первые пилотные операции по картам в Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd., сообщила пресс-служба платежной системы.
Совместный проект был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно. Отмечается, что BC Card планирует завершить всю необходимую подготовку и приступить к раскрытию сети банкоматов и POS-терминалов для приема карт "Мир" уже в первом квартале 2021 года. После того, как все работы будут завершены, держатели карт "Мир" смогут пользоваться своими картами в устройствах, обновленных BC Card.
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 13:06
Билеты на поезд в Крым можно оплатить картой системы "Мир"
"Сегодня были проведены первые пилотные операции по карте "Мир" в сети крупнейшего игрока на рынке платежных услуг в Южной Корее, нашего партнера BC Card Co. Ltd. Южная Корея является важным экономическим партнером России, и мы продолжим работать над тем, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации и возобновления перелетов между Москвой и Сеулом держатели карт смогли начать пользоваться "Миром" в этой стране во время своих деловых и туристических поездок", - прокомментировал гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
Участниками платежной системы "Мир" являются 265 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Выпуском карт "Мир" занимается 151 банк, выдано уже более 89 миллионов карт. Карты "Мир" принимаются в десяти зарубежных странах: Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Турции и Вьетнаме. Держатели карт могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров платежной системы, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и другое.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 17:00
Подмосковные пассажиры получат скидку при оплате картой "Мир"
 
Владимир КомлевМоскваЮжная КореяСеулЭкономика
 
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