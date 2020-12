https://ria.ru/20201210/ekonomika-1588576726.html

Платежная система "Мир" провела первые операции в Южной Корее

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская национальная платежная система "Мир" провела первые пилотные операции по картам в Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd., сообщила пресс-служба платежной системы.Совместный проект был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно. Отмечается, что BC Card планирует завершить всю необходимую подготовку и приступить к раскрытию сети банкоматов и POS-терминалов для приема карт "Мир" уже в первом квартале 2021 года. После того, как все работы будут завершены, держатели карт "Мир" смогут пользоваться своими картами в устройствах, обновленных BC Card."Сегодня были проведены первые пилотные операции по карте "Мир" в сети крупнейшего игрока на рынке платежных услуг в Южной Корее, нашего партнера BC Card Co. Ltd. Южная Корея является важным экономическим партнером России, и мы продолжим работать над тем, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации и возобновления перелетов между Москвой и Сеулом держатели карт смогли начать пользоваться "Миром" в этой стране во время своих деловых и туристических поездок", - прокомментировал гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.Участниками платежной системы "Мир" являются 265 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Выпуском карт "Мир" занимается 151 банк, выдано уже более 89 миллионов карт. Карты "Мир" принимаются в десяти зарубежных странах: Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Турции и Вьетнаме. Держатели карт могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров платежной системы, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и другое.

