https://ria.ru/20201210/dudorov-1588462016.html

Евгений Дудоров: без роботов в космосе в будущем мы обойтись не сможем

Евгений Дудоров: без роботов в космосе в будущем мы обойтись не сможем

Полет робота "Федора" на Международную космическую станцию в прошлом году стал отправной точкой для ускорения работ по созданию новой космической робототехники. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:00

2020-12-10T12:00

2020-12-10T12:16

хочу стать космонавтом

евгений дудоров

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

нпо "андроидная техника"

фонд перспективных исследований

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

интервью

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Полет робота "Федора" на Международную космическую станцию в прошлом году стал отправной точкой для ускорения работ по созданию новой космической робототехники. На смену "Федору" должен прийти робот для выполнения задач в открытом космосе "Теледроид", а за ним – роботы для исследования и освоения Луны. Параллельно на специализированных полигонах России ведутся испытания робототехнической платформы "Маркер", которая может найти применение для обеспечения обороноспособности страны. Это тоже разработка создателей "Федора". О текущих проектах, планах покорения открытого космоса, влиянии пандемии на интерес к человекоподобным роботам и отсылке к роботу "Федору" в видеоролике о российской кибердеревне на Марсе в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника", кандидат технических наук Евгений Дудоров.– Самой известной разработкой НПО "Андроидная техника" является робот-космонавт "Федор", который изначально создавался по заказу Фонда перспективных исследований в рамках проекта "Спасатель". Сейчас вы трудитесь над еще одним проектом для ФПИ – экспериментальной робототехнической̆ платформой "Маркер". Какую роль в деятельности НПО "Андроидная техника" играет фонд?– Фонд перспективных исследований является одним из ключевых партнеров НПО "Андроидная техника" уже семь лет. Наше сотрудничество началось с проекта "Спасатель", в рамках которого была разработана технология комбинированного управления антропоморфными робототехническими комплексами, а также демонстраторы этих технологий – антропоморфные робототехнические комплексы – технологические макеты. Финальный демонстрационный образец получил имя "Федор" и успешно прошел все испытания, которые были заложены в проект. Сегодня "Федор" – самый популярный российский антропоморфный робот, который успешно выполнил космическую миссию. В целом сотрудничество ФПИ и НПО "Андроидная техника" в рамках проекта "Спасатель" позволило создать порядка 14 технологий. Они нашли применение в атомной промышленности и в космонавтике.Успешная реализация проекта "Спасатель", а также решение других актуальных задач в области перспективных робототехнических систем позволили руководству ФПИ доверить нашему предприятию открытие нового проекта с шифром "Маркер". Проект кардинально отличается от проекта "Спасатель" и нацелен на создание целого пласта технологий в области наземной робототехники, поэтому я бы не стал называть "Маркер" боевой платформой. В первую очередь это экспериментальная робототехническая платформа для отработки ключевых перспективных технологий наземной робототехники, включая автономное и групповое управление, технологий связи, навигации и технического зрения, технологий создания электроприводов и многого другого. Мы не решаем боевые задачи, мы разрабатываем инструмент, который в дальнейшем может применяться в самых разных отраслях, в том числе для повышения обороноспособности страны.Большую часть своей истории развития – семь лет из 11 – НПО "Андроидная техника" сотрудничает с ФПИ, что, естественно, наложило отпечаток на деятельность и известность предприятия. Совместное выполнение столь значимых и передовых проектов возможно только при слаженной работе со стороны фонда и нашего предприятия. При этом мы каждый раз повышаем планку задач, которые нам необходимо решить, и, естественно, прикладываем все усилия для их достижения.– Проявляют ли иностранные заказчики интерес к платформе "Маркер"? Возможны ли поставки таких роботов на экспорт?– Напрямую на нас никто не выходил, да я думаю, и не будут, так как этот факт может вызвать интерес соответствующих органов. Кроме того, у нас с фондом существует неформальная договоренность, что любые предприятия или частные лица, проявляющие интерес к проекту "Маркер", перенаправляются на руководителя проекта в ФПИ.– В свое время сообщалось, что разработки типа "Маркера" могут заступить на охрану российских космодромов. Рассматривается ли такое направление деятельности? Какие еще объекты могут быть доверены для охраны "Маркеру"?– Есть определенный интерес со стороны структур, которые занимаются охраной объектов государственной важности, в число которых входят космодромы, атомные электростанции, склады и другое. Но помимо желания применения робототехники в той или иной сфере, необходимо решить большое количество вопросов разного характера. Например, каков юридический статус робота? Кому он подчиняется? Как он должен реагировать в той или иной ситуации? И так далее. Ответить на эти вопросы возможно только при слаженной совместной работе и заинтересованности всех участников процесса как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Однако, что можно сказать однозначно, так это то, что разработки типа "Маркер" в самое ближайшее время найдут своего потребителя.– "Маркер" – это общеизвестное официальное наименование ОКР. А как между собой̆ разработчики называют робототехническую платформу (РТП)? Может быть, у каждой̆ из пяти платформ есть свое наименование?– Мы стараемся не отходить от общего названия проекта робототехнических платформ, поэтому проект всегда называем "Маркер", а робототехнические платформы – РТП 1, РТП 2 и так далее. В такой работе необходимо серьезное отношение к деталям.– Известно, что вы продолжаете тесно сотрудничать с предприятиями ракетно-космической отрасли. Будут ли технологии, испытанные на разработках "Маркер", применимы при создании космической̆ робототехники для освоения Луны? Например, в роботе-кентавре "Ровер-АТ"?– Однозначно да! Технологии, реализуемые в проекте "Маркер", имеют самое разное применение, и очень большой объем работ направлен на их автономность и возможность работы в групповом режиме не только между робототехническими платформами проекта "Маркер", но и другими робототехническими комплексами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Большую часть разработанных алгоритмов и технологий "Маркера" мы постараемся применить в робототехнике космического назначения. Но необходимо понимать, что условия в космосе и на Луне сильно отличаются от привычных нам на Земле. Много внешних воздействующих факторов – вакуум, микрогравитация в космосе и 1/6 земного притяжения на Луне, радиация, мелкодисперсная пыль на лунной поверхности. По-другому будет осуществляться навигация и связь, но функционал, особенно в части перемещения грузов, будет сопоставим с платформой, проходящей испытания на Земле.– В каком состоянии сейчас находятся ваши космические проекты?– В космической отрасли сейчас для нас основной проект – "Теледроид". Впервые мы его стали обсуждать с ракетно-космической корпорацией "Энергия", головным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш и Центром подготовки космонавтов еще в январе 2013 года. В феврале 2015 года было подписано техническое задание на космический эксперимент "Исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота для операционной поддержки деятельности космонавтов в условиях орбитального полета", потом было выпущено несколько дополнений к техническому заданию, но проект так и оставался вне реализации. После успешного космического эксперимента с роботом "Федором" в 2019 году подготовка к работе по проекту "Теледроид" перешла в преддоговорную стадию. В конце октября 2020 года ЦНИИмаш было согласовано техническое задание на проект "Теледроид". Далее подписание договора и можно начинать работать.Планируется, что работа будет закончена к 2025 году, а первые космические испытания начнутся в 2022-2023 годах. Основной режим управления будет копирующего типа (робот будет повторять движения оператора, облаченного в специальный костюм, – ред.), но и автономные действия также будут отрабатываться. В этом, несомненно, нам помогут космонавты и Центр подготовки космонавтов, в составе которого уже несколько лет имеется универсальный компьютерный стенд для тренировки космонавтов основам управления антропоморфными робототехническими комплексами.– Согласована ли с Роскосмосом дорожная карта применения робототехнических комплексов при освоении космоса, которая была представлена НПО "Андроидная техника" в 2019 году?– Дорожная карта развития робототехники космического назначения на ближайшую перспективу в августе 2020 года утверждена генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Собственно говоря, поэтому и появилась необходимость корректировки технического задания на проект "Теледроид" и придание ей статуса целевой работы.Формирование этой программы – первый шаг к осмыслению того, что нам необходимо делать в краткосрочной перспективе, куда нужно двигаться в области космической робототехники. Следующим шагом станет создание комплексного плана, в который будут включены долгосрочные задачи на период 2030-2035 годов и дальнейшую перспективу с прицелом использования робототехники на новой российской орбитальной станции, Луне, Марсе. Выработке программы должно поспособствовать создание при Координационном научно-техническом совете по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах секции по робототехнике. В работе секции участвуют предприятия контура госкорпорации – Центр подготовки космонавтов, ЦНИИмаш, РКК "Энергия", НПО им. Лавочкина, Институт медико-биологических проблем РАН, ЦНИИ робототехники, технической кибернетики и мехатроники, а также мы – НПО "Андроидная техника". В рамках секции ведется обсуждение таких вопросов, как зачем нужна робототехника в космосе, какие задачи она должна решать, какого рода должны быть робототехнические устройства, какие материалы использовать при их создании, каким образом взаимодействовать с космонавтами и прочее?– Какие задачи планируется в будущем решать при применении робототехнических комплексов космического назначения?– Основными целями создания робототехнических комплексов космического назначения являются: высокая эффективность эксплуатации пилотируемых и автоматических космических средств с расширением их функциональных возможностей, обеспечение безопасности экипажей орбитальных и напланетных комплексов, создание технологий выполнения операций в экстремальных условиях космического пространства для осуществления космической деятельности.Достижение указанных целей требует решения целого ряда задач, среди которых следует отметить следующие: расширение научной и производственной сферы космической деятельности без непосредственного участия человека, повышение качества выполнения космических программ за счет организации дистанционного обслуживания космических объектов и технологических комплексов робототехническими средствами, создание космических объектов нового поколения на основе комплексного использования робототехнических средств, а также создание робототехнических комплексов для сборки и обслуживания крупногабаритных конструкций антенн, энергодвигательных установок и обитаемых отсеков напланетных комплексов. Помимо того, потребуется создание роботизированных систем для дистанционного выполнения медицинского обслуживания экипажей, систем психологической и информационной поддержки экипажей и многое другое. Если коротко, то без роботов в космосе в будущем мы обойтись не сможем.- Какие перспективы вы видите у антропоморфных робототехнических комплексов?– Перспективы антропоморфных робототехнических комплексов с каждым годом все очевиднее, больше появляется технологических решений, больше и запрос от потенциальных потребителей. Главное сейчас – определить требуемый функционал, определить, какую сервисную функцию должен выполнять тот или иной комплекс. Конечно, в краткосрочный период самые очевидные перспективы у антропоморфных роботов в космосе и в отраслях, где человек подвергается воздействию вредных факторов, например, радиация. Но как показал этот год, спрос на сервисных роботов, в том числе антропоморфных, растет. В условиях пандемии COVID-19 люди стараются дистанцироваться друг от друга и все чаще прибегают к доступным роботизированным сервисам, таким как доставка еды, уборка помещений. Сегодня мы переживаем своего рода взрыв развития на рынке робототехники, но, к сожалению, не на российском. В России по-прежнему частные инвесторы не вкладываются в разработку робототехники, считая это направление высокорисковым, а если и вкладываются, то не в российских разработчиков. В Европе, в США и особенно в Китае дела обстоят иначе, там созданы большие фонды, которые мониторят разработчиков в сфере робототехники и в короткий срок стараются монетизировать их разработки. Знаю несколько таких компаний.Несмотря на это, на месте мы, конечно, не стоим и по возможности развиваем разные направления робототехники. Так, за три года после завершения проекта "Спасатель" (создание робота "Федора" – ред.) мы разработали несколько медицинских робототехнических комплексов, которые приносят реальную пользу и эффект. Стоит отметить, что сейчас со стороны медицины появился интерес к антропоморфной робототехнике, возможно, это новое и перспективное направление применения антропоморфных роботов.– Недавно в сети появился видеоролик о российской кибердеревне на Марсе, где антропоморфные роботы помогают фермеру в его ежедневных задачах. Как вы отреагировали на видео, когда его увидели?– Ролик очень классный, интересный с точки зрения представления будущего освоения Марса. Видео выложено в нужное время. Сейчас вернулся интерес к космосу и робототехнике. Авторы показали один из вариантов развития событий, когда на Марсе появляется киберферма, на которой обычный русский человек решает насущные задачи с использованием робототехнических систем. Если говорить с точки зрения применения антропоморфных роботов, которые в ролике выполняют львиную долю задач, то, скорее всего, показанное развитие событий маловероятно. Сейчас много роботов, которые применяются в сельском хозяйстве. Есть специальные роботы-дояры, роботы для уборки навоза. Существует большое количество решений, но это не антропоморфные машины. В ролике показан фантастичный взгляд на будущее с отсылками, в том числе, на нашу робототехнику. Мы с юмором оцениваем ролик. Снявшие его ребята – молодцы. На самом деле, как оказалось, мы их знаем с момента съемок фильма "Аванпост". Тогда мы временно передавали съемочной группе один из образцов четырехногой платформы и костюм экзоскелетного типа. Некоторые идеи кибердеревни сформировались во время съемок этого фильма. Если отдельный ролик вырастет в какой-то фантастический сериал, то это будет очень хорошо, потому что за счет таких роликов будет происходить проникновение в общественное сознание идеи о возможности применения новых технологий. Обычно фантастические идеи приходят к нам из кинематографа других стран, а то, что происходит у нас в стране, отвергается. Возможно, это тот шанс, когда отечественные идеи и технические решения смогут заявить о себе.– Как вы отреагировали на изображение робота "Федора" в ролике?– Кто-то из сотрудников НПО "Андроидная техника" задавался вопросом, почему робот показан бездействующим. Кто-то в ответ отметил, что он продемонстрирован на фоне работающего на киберферме следующего поколения роботов. То есть он использовался на первом этапе освоения Марса. В целом, конечно, мы восприняли ролик позитивно.

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https://ria.ru/20200727/1574969797.html

https://ria.ru/20200727/1574970071.html

https://ria.ru/20200727/1574963130.html

https://ria.ru/20201122/kiberderevnya-1585736264.html

https://ria.ru/20201121/kiberderevnya-1585670141.html

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