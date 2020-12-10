https://ria.ru/20201210/dtp-1588450586.html

"Погибла сразу": подполковник МВД сбил женщину и ушел от ответственности

"Погибла сразу": подполковник МВД сбил женщину и ушел от ответственности

В Свердловской области родные 62-летней Надежды Боярских, насмерть сбитой заместителем начальника отдела полиции, уже год пытаются добиться возбуждения... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

2020-12-10T13:37

скр

авто

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

кушва

происшествия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области родные 62-летней Надежды Боярских, насмерть сбитой заместителем начальника отдела полиции, уже год пытаются добиться возбуждения уголовного дела. Экспертиза показала, что полицейский ехал с превышением скорости, однако следователи закрыли на это глаза и не нашли в его действиях нарушений ПДД. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Помятый капотУтром 18 ноября 2019-го жительница уральского города Кушва Надежда Боярских отправилась в поликлинику, где работала гардеробщицей. Как всегда, пешком — идти было недалеко. Еще не рассвело, но дорогу хорошо освещали фонари. "Примерно в девять часов брату позвонил знакомый сотрудник ГИБДД и сообщил, что маму сбила машина, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Наталья Лошакова. — Мы сразу поехали в больницу. По пути увидели скопление гаишников, огороженное место аварии и тело пешехода. Это была наша мама". Медики лишь зафиксировали смерть женщины — от полученных травм она скончалась мгновенно. Неподалеку стоял автомобиль KIA Stinger с мигающей аварийкой. Бампер и лобовое стекло разбиты, на капоте, по словам дочери, — глубокие вмятины. Водителя уже отвезли на медицинское освидетельствование, а сотрудники дорожной полиции заканчивали осматривать место происшествия. "Этот автомобиль мы узнали, — продолжает Наталья. — В нашем городе на таком ездит лишь один человек — замначальника отдела полиции по охране общественного порядка, бывший руководитель местного отделения ГИБДД подполковник Максим Иванцов".Как выяснилось позже, Иванцов пользуется Kia по доверенности, автомобиль принадлежит его матери. В то утро он, как и Надежда, направлялся на работу. Сбив пешехода, остановился, попытался оказать первую помощь. Однако увидев, что пострадавшая не подает признаков жизни, позвонил в скорую и вызвал экипаж ДПС.Знак, которого нетРасследованием дорожно-транспортных происшествий обычно занимается МВД, но в этом случае все материалы передали в СКР — из-за должности водителя. Через месяц следователи вынесли первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Согласно материалам проверки, Боярских переходила дорогу в неположенном месте, а стоящий рядом фонарь не горел. Автомобиль двигался со скоростью около 60 километров в час. Заметив в последний момент пешехода, полицейский попытался затормозить, затем, чтобы уйти от столкновения, вывернул руль в сторону, но безуспешно. Медосвидетельствование показало, что Иванцов был трезв. Коллегам он уточнил, что последний раз употреблял спиртное неделю назад. Родственники погибшей обжаловали отказ в возбуждении дела, и городская прокуратура отменила решение СК, направив материалы на новую проверку. "За двести метров до места аварии установлен знак ограничения скорости 20 километров в час, — объясняет дочь погибшей. — Соответственно, водитель должен был двигаться с этой скоростью либо до ближайшего перекрестка, либо до другого знака. Очень странно, что сотрудники ГИБДД не упомянули об этом в протоколе".В течение полугода следователи еще дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, а прокуратура отменяла их постановление и требовала перепроверки.Череда проверокСам Иванцов в апреле на повторном допросе заявил, что, во-первых, не видел знака ограничения скорости 20 километров в час. Во-вторых, сквозной проезд между домами № 7 и № 9 по улице Красноармейской (это 200 метров до места аварии) он считает нерегулируемым перекрестком. Следовательно, по его мнению, действие запрещающего знака тут заканчивается. "Мы были с этим категорически не согласны и добились еще одной экспертизы, на этот раз в госучреждении — "Челябинской лаборатории судебной экспертизы Минюста России", — говорит Наталья. — В итоге в октябре специалисты пришли к выводу, что выезд со двора не является перекрестком, поэтому Иванцов должен был двигаться не быстрее 20 километров час. Если бы он не нарушил правила дорожного движения, то успел бы затормозить и мама была бы жива". Однако в СК почему-то проигнорировали это заключение и вынесли очередное, уже четвертое, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Подписал его лично начальник городского следственного отдела. На днях это решение вновь отменила прокуратура, и все материалы вернулись в СК. "Складывается впечатление, что кушвинские следователи не желают привлекать Иванцова к уголовной ответственности, — отмечает адвокат родственников погибшей Михаил Трясоумов. — Хотя основания для возбуждения дела подтверждены выводами государственной экспертной организации. Кроме того, согласно генплану города Кушва, на улице Красноармейской нет перекрестка, отменяющего действие дорожного знака. По статье 264 УК России привлечения к уголовной ответственности — всего два года. Один уже прошел". Как сообщили в пресс-службе СК СКР по Свердловской области, проверки продолжаются. Назначили дополнительную автотехническую экспертизу.По словам родных Надежды, за год подполковник ни разу не вышел с ними на связь, чтобы извиниться и принести соболезнования. Они не намерены отступать и планируют добиваться привлечения Иванцова, который остался на должности замначальника отдела, к уголовной ответственности. На звонок корреспондента РИА Новости полицейский не ответил. P.S. Вскоре после публикации материала стало известно, что в четверг, 10 декабря, следователи возбудили уголовное дело в отношении Иванцова по статье 264 УК России части 3 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

свердловская область

кушва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, авто, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, кушва, происшествия