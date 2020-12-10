https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

Применить план "Б". Что Киев приготовил для Донбасса в 2021 году

Применить план "Б". Что Киев приготовил для Донбасса в 2021 году

Год назад в Париже состоялся саммит "нормандской четверки", на котором, казалось, удалось немного продвинуться к миру в Донбассе. Но сейчас в Киеве анонсируют... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

богдан безпалько

донбасс

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петр порошенко

леонид кучма

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Год назад в Париже состоялся саммит "нормандской четверки", на котором, казалось, удалось немного продвинуться к миру в Донбассе. Но сейчас в Киеве анонсируют некий план "Б" и призывают возложить ответственность за срыв урегулирования на Москву. Готова ли Украина выйти из Минских соглашений — в материале РИА Новости. Есть ли потеплениеДевятого декабря 2019-го в Париже впервые с 2016-го встретилась "нормандская четверка" — руководители России, Германии, Франции и Украины. Заседание затянулось далеко за полночь. Три президента и канцлер подтвердили: основа урегулирования конфликта —"Минск-2". Документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" согласовали в феврале 2015-го. Украинская сторона пошла на это после поражений в Донбассе. На саммите в Париже установили три новых участка разведения сил, условились, что так называемую формулу Штайнмайера, согласно которой Киев получает контроль над границей после выборов в Донбассе, включат в украинское законодательство, а обмен удерживаемыми лицами проведут до конца 2019-го по принципу "всех на всех". Итоги переговоров участники оценили со сдержанным оптимизмом. "Есть ли потепление? Думаю, да", — заметил Владимир Путин. Ангела Меркель сообщила, что довольна результатом. Плодотворным назвал саммит и Эммануэль Макрон, похвалив за "политическую смелость" Владимира Зеленского. Действительно, конфликтующие стороны обменялись удерживаемыми лицами, прекратили активные боевые действия, хотя перестрелки время от времени вспыхивали. Но еще в Париже Зеленский выражал недовольство пунктом "Минска-2" о передаче границы под контроль Киева лишь после местных выборов в Донбассе. Это он считал "самым большим проигрышем Украины".Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее рассказал, что позицию украинской делегации в Париже определял Вашингтон, "которому очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности и линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон". "Видимо, поддержание конфликта в некоей контролируемой фазе отвечает интересам США", — предположил дипломат. Последняя букваЕдва завершился саммит, как украинский президент решил изменить Минские соглашения, приверженность которым только что подтвердила "четверка". Он хотел "улучшить" пункты об очередности передачи границы Киеву и сообщил, что никогда не подписал бы такой документ на месте бывшего главы государства Петра Порошенко. Тогда же Зеленский вновь завел разговор о планах "А" и "Б" по Донбассу. Второй — на экстренный случай: "Для меня это не план "Б", а план "последняя буква", — подчеркнул он. — Я пока очень не хочу его применять".В очередной раз Зеленский заявил, что желает так называемой реинтеграции Донбасса, и отказался признавать ДНР и ЛНР. Но как именно возвращать мятежные территории, толком не объяснил. "Нужно создать все условия для украинцев, чтобы они приехали к нам. Потому что за "стеной" тогда будет другое даже не государство, а, скажем так, местность, где одни боевики", — отметил он.Про планы "А" и "Б" Зеленский говорил еще осенью 2019-го. Судя по сообщениям прессы, "А" предполагал переговоры в "нормандском формате" и исполнение Минских соглашений — то есть то, что Киев и подписал. "Б" же предусматривал, например, отъезд с территории республик Донбасса всех, кто "чувствует себя украинцем". Президент упоминал стену, которая, вероятно, должна отделить ДНР и ЛНР от страны. А глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключал введения миротворцев в регион. Ни войны ни мираУкраинские чиновники, судя по их высказываниям, не очень хотели исполнять план "А" в 2020-м. В начале года Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, тоже выразил желание пересмотреть "Минск-2". А летом полномочный представитель России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов сообщил: Киев не выполняет политический блок Минских соглашений. Он указал на то, что Верховная рада решила не проводить местные выборы на территории ДНР и ЛНР. "Это грубо нарушает минские и нормандские договоренности, резолюцию Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Грызлов. На Киев это не произвело никакого впечатления. В ноябре Витольд Фокин, бывший заместитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, признался в интервью, что и Порошенко не собирался выполнять подписанные соглашения. Именно поэтому из переговоров по Донбассу вышел второй президент Украины Леонид Кучма. "Порошенко пять лет использовал троцкистский лозунг "Ни войны ни мира", в результате чего в 1918 году на Украину пришли немцы", — высказался Фокин. Пост в ТКГ он потерял после того, как заявил изданию "Страна" о необходимости соблюдения "Минска" в части амнистии жителей Донбасса. А в декабре представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук вспомнил про план "Б". Не уточнил, имеет ли в виду тот вариант, о котором говорил Зеленский, но ответственность за прогресс в урегулировании фактически переложил на Москву. И призвал Киев настоять на санкциях. Например, по его мнению, хорошо бы отключить систему платежей SWIFT. "Если б Россию вывели из этой международной расчетной структуры, ее экономика… не знаю, какие подобрать слова. Это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам", — подчеркнул Кравчук. Одну из возможных причин поведения украинской делегации раскрыл Роман Ващук, до 2019 года посол Украины в Канаде. По его словам, чиновники из США, в том числе и члены команды избранного президента Джо Байдена, рекомендовали Киеву дождаться неких масштабных перемен. "Еще несколько месяцев не делайте никаких основополагающих уступок, потому что общая политическая ситуация может измениться в вашу пользу", — пересказывал он американских собеседников. При этом Ващук скорее критически относился к влиянию Запада на Украину. Так, например, он посчитал, что требование "партнеров" бороться с коррупцией мешает противостоянию с Россией. "Важнейшая война для Украины — внешняя. Нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать", — говорил дипломат. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко полагает, что позицию Киева определяет не только воля Вашингтона. "Минские соглашения не выполнят — они не в интересах тех, кто управляет Украиной, — объясняет он. — Документ подписали в форс-мажорных обстоятельствах, под военным давлением. Киеву не нужны рассуждения о Донбассе, им нужна территория, с потерей которой они не смирились". Политику "ни мира ни войны" Киев ведет до поры до времени, считает эксперт. "Не надо обращать внимания на заверения Зеленского, что у проблемы Донбасса нет военного решения. В Киеве именно к этому и готовятся". По мнению Богдана Безпалько, специалиста по Украине, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, "Минск-2" выгоден Киеву. "В этом признавался глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, — напоминает он. — Сравнивал Минские соглашения с пациентом в коме: нормально существовать не может, но для морального давления годится".Вместе с тем, по словам эксперта, выход из Минских соглашений переложит на Киев всю полноту ответственности за конфликт в Донбассе. Тем более что сейчас не соблюдают даже те пункты, о которых год назад в Париже договорилась "нормандская четверка": армия Украины по-прежнему обстреливает территорию самопровозглашенных республик.

https://ria.ru/20200203/1564166359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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