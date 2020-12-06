Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/swift-1587859350.html
Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT
Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T00:05
2020-12-06T11:20
россия
донбасс
леонид кравчук
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_0:0:3434:1933_1400x0_80_0_0_9f51dae3bdd1fd96a9e2599d2905008e.jpg
КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.По его словам, после новогодних праздников Киев будет требовать введения против России такой меры — если ситуация в Донбассе не будет урегулирована."Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — отметил экс-президент.Он также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только после полной демилитаризации региона. "Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", — добавил Кравчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе, однако раскрывать его детали не стал. При этом полпред ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова заявила, что перемирие в Донбассе оказалось под угрозой срыва из-за активизации обстрелов со стороны украинских силовиков. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за последнее время ВСУ стянули к линии соприкосновения не менее 245 единиц тяжелого вооружения.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак, со своей стороны, считает, что "чисто военного решения" ситуации в Донбассе нет. По его словам, на это есть три причины: применив силу, Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий в густонаселенных районах; неизбежны большие потери украинских военнослужащих; существует "риск вмешательства России".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция Москвы заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, которые подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.Что касается возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT, то в России еще с конца 2014 года работает система передачи финансовых сообщений, созданная Центробанком.
https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html
https://ria.ru/20201204/dnr-1587615966.html
https://ria.ru/20201204/ukraina-1587670230.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_451:0:3180:2047_1400x0_80_0_0_39af4057783792469a9ef51d9f9e21eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

00:05 06.12.2020 (обновлено: 11:20 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.

"Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы <…> я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, после новогодних праздников Киев будет требовать введения против России такой меры — если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.
"Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — отметил экс-президент.
Он также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только после полной демилитаризации региона. "Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", — добавил Кравчук.
Берегово - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 16:32
Украине предрекли "второй Донбасс"
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе, однако раскрывать его детали не стал.
При этом полпред ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова заявила, что перемирие в Донбассе оказалось под угрозой срыва из-за активизации обстрелов со стороны украинских силовиков. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за последнее время ВСУ стянули к линии соприкосновения не менее 245 единиц тяжелого вооружения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак, со своей стороны, считает, что "чисто военного решения" ситуации в Донбассе нет. По его словам, на это есть три причины: применив силу, Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий в густонаселенных районах; неизбежны большие потери украинских военнослужащих; существует "риск вмешательства России".
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 09:49
В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция Москвы заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, которые подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
Что касается возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT, то в России еще с конца 2014 года работает система передачи финансовых сообщений, созданная Центробанком.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:06
На Украине прокомментировали сообщения о стрельбе на границе с Россией
 
РоссияДонбассЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области при падении крана в Волгу погибли два человека
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
Лента новостейМолния