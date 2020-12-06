https://ria.ru/20201206/swift-1587859350.html

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T00:05

2020-12-06T00:05

2020-12-06T11:20

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донбасс

леонид кравчук

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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.По его словам, после новогодних праздников Киев будет требовать введения против России такой меры — если ситуация в Донбассе не будет урегулирована."Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — отметил экс-президент.Он также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только после полной демилитаризации региона. "Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", — добавил Кравчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе, однако раскрывать его детали не стал. При этом полпред ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова заявила, что перемирие в Донбассе оказалось под угрозой срыва из-за активизации обстрелов со стороны украинских силовиков. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за последнее время ВСУ стянули к линии соприкосновения не менее 245 единиц тяжелого вооружения.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак, со своей стороны, считает, что "чисто военного решения" ситуации в Донбассе нет. По его словам, на это есть три причины: применив силу, Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий в густонаселенных районах; неизбежны большие потери украинских военнослужащих; существует "риск вмешательства России".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция Москвы заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, которые подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.Что касается возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT, то в России еще с конца 2014 года работает система передачи финансовых сообщений, созданная Центробанком.

https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

https://ria.ru/20201204/dnr-1587615966.html

https://ria.ru/20201204/ukraina-1587670230.html

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россия, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире