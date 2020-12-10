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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с августа
Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с августа
На фоне дорожающей нефти российская валюта увеличивает темпы роста, доллар опустился до 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:57
2020-12-10T20:18
цены на нефть
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На фоне дорожающей нефти российская валюта увеличивает темпы роста, доллар опустился до 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.На 18:55 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 85 копеек, до 73,01 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 88,60 рубля. В четверг американская валюта уже падала до отметки в 72,995 рубля — к августовскому минимуму.Ранее стало известно, что впервые с 6 марта цена на нефть марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов. По состоянию на 18:03 мск стоимость ее февральских фьючерсов увеличивалась на 3,11%, до 50,38 доллара за баррель.Российская валюта вслед за на нефтью стала укрепляться после недавних решений ОПЕК+. Участники организации 3 декабря решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки
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цены на нефть, brent, московская биржа, экономика

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с августа

18:57 10.12.2020 (обновлено: 20:18 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На фоне дорожающей нефти российская валюта увеличивает темпы роста, доллар опустился до 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 18:55 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 85 копеек, до 73,01 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 88,60 рубля. В четверг американская валюта уже падала до отметки в 72,995 рубля — к августовскому минимуму.
Ранее стало известно, что впервые с 6 марта цена на нефть марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов. По состоянию на 18:03 мск стоимость ее февральских фьючерсов увеличивалась на 3,11%, до 50,38 доллара за баррель.
Российская валюта вслед за на нефтью стала укрепляться после недавних решений ОПЕК+. Участники организации 3 декабря решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки
Образцы шведских банкнот - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentМосковская биржаЭкономика
 
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