https://ria.ru/20201210/dollar-1588660024.html

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с августа

Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с августа

На фоне дорожающей нефти российская валюта увеличивает темпы роста, доллар опустился до 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:57

2020-12-10T18:57

2020-12-10T20:18

цены на нефть

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На фоне дорожающей нефти российская валюта увеличивает темпы роста, доллар опустился до 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.На 18:55 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 85 копеек, до 73,01 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 88,60 рубля. В четверг американская валюта уже падала до отметки в 72,995 рубля — к августовскому минимуму.Ранее стало известно, что впервые с 6 марта цена на нефть марки Brent превысила психологическую отметку в 50 долларов. По состоянию на 18:03 мск стоимость ее февральских фьючерсов увеличивалась на 3,11%, до 50,38 доллара за баррель.Российская валюта вслед за на нефтью стала укрепляться после недавних решений ОПЕК+. Участники организации 3 декабря решили нарастить добычу черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки

https://ria.ru/20201202/valyuty-1587258748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, московская биржа, экономика