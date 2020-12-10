https://ria.ru/20201210/distantsionka-1588635712.html

Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем

Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у очного обучения в школе много плюсов, но критика дистанционного образования только из-за невозможности купить... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:21

2020-12-10T17:21

2020-12-10T17:21

лдпр

кпрф

госдума рф

вячеслав володин

владимир жириновский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581974456_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_2ab767010f3607605c63334a9c7e9c31.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у очного обучения в школе много плюсов, но критика дистанционного образования только из-за невозможности купить технику и рисков для здоровья похожа на Средневековье, а главное преимущество такой формы обучения - ее гибкость.Накануне Госдума сняла с рассмотрения законопроект, разработанный группой сенаторов, об определении порядка дистанционного обучения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. В четверг в Госдуме проходит круглый стол КПРФ, посвященный вопросу введения дистанционного образования в России."Я прекрасно понимаю, что не у всех есть финансовые возможности для покупки техники для выхода в онлайн, снижается физическая активность детей по сравнению с учебой в школе, может зрение упасть из-за монитора, нет живого контакта с преподавателем. Но всё это можно компенсировать за счет закупки техники государством, спортивных занятий, разных кружков, где дети будут встречаться очно. А критика на этих основаниях просто отдает Средневековьем. Тогда тоже кричали: "Не нужна нам техника - она от дьявола". Так же в свое время боялись самолетов и паровозов", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Он напомнил, что раньше рабочие ломали станки, потому что они вытесняли ручной труд. "Так давайте еще к деревянным счетам вернемся и пусть на лошадях в школу ездят, потому что у нас свой "особый путь" и мы против глобализма", - заявил политик.Он подчеркнул, что согласен с позицией о том, что не нужно торопиться с дистанционным обучением. По его мнению, необходимо, чтобы учителя и родители привыкли к использованию и такой формы обучения."В очном обучении много плюсов. Контакт с учителем, непосредственное общение и другое. Но ведь есть и минусы: в школах всегда интриги. Какие драки устраивают за школьной стеной? Доходит до смертоубийства. Коррупция начинается со школы…. Плюс "дистанционки" - в гибкости образования", - написал Жириновский.

https://ria.ru/20201130/gosduma-1586918164.html

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский, общество