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https://ria.ru/20201210/distantsionka-1588635712.html
Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у очного обучения в школе много плюсов, но критика дистанционного образования только из-за невозможности купить... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:21
2020-12-10T17:21
лдпр
кпрф
госдума рф
вячеслав володин
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у очного обучения в школе много плюсов, но критика дистанционного образования только из-за невозможности купить технику и рисков для здоровья похожа на Средневековье, а главное преимущество такой формы обучения - ее гибкость.Накануне Госдума сняла с рассмотрения законопроект, разработанный группой сенаторов, об определении порядка дистанционного обучения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. В четверг в Госдуме проходит круглый стол КПРФ, посвященный вопросу введения дистанционного образования в России."Я прекрасно понимаю, что не у всех есть финансовые возможности для покупки техники для выхода в онлайн, снижается физическая активность детей по сравнению с учебой в школе, может зрение упасть из-за монитора, нет живого контакта с преподавателем. Но всё это можно компенсировать за счет закупки техники государством, спортивных занятий, разных кружков, где дети будут встречаться очно. А критика на этих основаниях просто отдает Средневековьем. Тогда тоже кричали: "Не нужна нам техника - она от дьявола". Так же в свое время боялись самолетов и паровозов", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Он напомнил, что раньше рабочие ломали станки, потому что они вытесняли ручной труд. "Так давайте еще к деревянным счетам вернемся и пусть на лошадях в школу ездят, потому что у нас свой "особый путь" и мы против глобализма", - заявил политик.Он подчеркнул, что согласен с позицией о том, что не нужно торопиться с дистанционным обучением. По его мнению, необходимо, чтобы учителя и родители привыкли к использованию и такой формы обучения."В очном обучении много плюсов. Контакт с учителем, непосредственное общение и другое. Но ведь есть и минусы: в школах всегда интриги. Какие драки устраивают за школьной стеной? Доходит до смертоубийства. Коррупция начинается со школы…. Плюс "дистанционки" - в гибкости образования", - написал Жириновский.
https://ria.ru/20201130/gosduma-1586918164.html
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лдпр, кпрф, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский, общество

Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем

17:21 10.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у очного обучения в школе много плюсов, но критика дистанционного образования только из-за невозможности купить технику и рисков для здоровья похожа на Средневековье, а главное преимущество такой формы обучения - ее гибкость.
Накануне Госдума сняла с рассмотрения законопроект, разработанный группой сенаторов, об определении порядка дистанционного обучения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. В четверг в Госдуме проходит круглый стол КПРФ, посвященный вопросу введения дистанционного образования в России.
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"Я прекрасно понимаю, что не у всех есть финансовые возможности для покупки техники для выхода в онлайн, снижается физическая активность детей по сравнению с учебой в школе, может зрение упасть из-за монитора, нет живого контакта с преподавателем. Но всё это можно компенсировать за счет закупки техники государством, спортивных занятий, разных кружков, где дети будут встречаться очно. А критика на этих основаниях просто отдает Средневековьем. Тогда тоже кричали: "Не нужна нам техника - она от дьявола". Так же в свое время боялись самолетов и паровозов", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что раньше рабочие ломали станки, потому что они вытесняли ручной труд. "Так давайте еще к деревянным счетам вернемся и пусть на лошадях в школу ездят, потому что у нас свой "особый путь" и мы против глобализма", - заявил политик.
Он подчеркнул, что согласен с позицией о том, что не нужно торопиться с дистанционным обучением. По его мнению, необходимо, чтобы учителя и родители привыкли к использованию и такой формы обучения.
"В очном обучении много плюсов. Контакт с учителем, непосредственное общение и другое. Но ведь есть и минусы: в школах всегда интриги. Какие драки устраивают за школьной стеной? Доходит до смертоубийства. Коррупция начинается со школы…. Плюс "дистанционки" - в гибкости образования", - написал Жириновский.
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ЛДПРКПРФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийОбщество
 
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